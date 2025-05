Si chiama WHOOP MG ed ed è un fitness tracker pensato per consentire agli utenti di fare affidamento sulle più comuni funzionalità dei dispositivi indossabili, il tutto con un look piuttosto discreto.

Pare, tuttavia, che i primi utenti che hanno già avuto modo di provarlo abbiano riscontrato qualche problema che il produttore si è impegnato a risolvere.

WHOOP MG e la soluzione dei problemi riscontrati

Lanciato all’inizio di questo mese, il nuovo bracciale smart di WHOOP si caratterizza per la particolare attenzione prestata all’aspetto medico, potendo vantare alcune funzioni molto interessanti, come l’ECG, la rilevazione delle aritmie e il monitoraggio della pressione sanguigna, il tutto con un abbonamento per sfruttare al meglio le sue potenzialità.

Stando a varie segnalazioni pubblicate in Rete, questo nuovo dispositivo presenta dei problemi piuttosto significativi: a dire degli utenti, il tracker si guasta molto rapidamente, smettendo di rispondere dopo un breve periodo di tempo, i LED si spengono e il dispositivo non riesce più a connettersi all’app per smartphone.

Sempre secondo le segnalazioni, le consuete procedure di risoluzione dei problemi, come il reset o la ricarica, non sono d’aiuto e il problema persiste.

C’è da precisare che il produttore si è dimostrato piuttosto collaborativo con chi ha già acquistato WHOOP MG, provvedendo alla sostituzione dei modelli difettosi e precisando che i clienti interessati dal problema non dovranno pagare l’abbonamento fino a quando non sarà loro consegnato il device sostitutivo.

Al momento non è chiaro quanti di questi fitness tracker siano difettosi, anche perché solitamente sono gli utenti che riscontrano problemi ad effettuare le segnalazioni mentre chi si sta godendo un nuovo device non è portato a raccontare la propria esperienza positiva.