Ci eravamo lasciati giusto qualche mese fa con il lancio di Redmi Book 14 con chip Intel, avvenuto lo scorso gennaio. Nel corso della giornata di ieri, la compagnia Xiaomi ha lanciato ufficialmente sul mercato cinese la nuova variante di notebook Redmi Book 14 dotato di chip AMD Ryzen: scopriamone insieme le specifiche tecniche e il relativo listino prezzi.

Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025: specifiche tecniche e prezzi

Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 offre uno spessore di 15,9 millimetri, con un peso di circa 1,35 chilogrammi e un corpo realizzato in alluminio. Il nuovo notebook di casa Xiaomi è disponibile alla vendita in due configurazioni distinte, di cui una fornita del chip AMD Ryzen 5 7535H a 6 core, con frequenza massima di 4,55 GHz, oltre che la variante con AMD Ryzen 7 7735H a 8 core e frequenza massima di 4,75 GHz. Entrambi i modelli includono poi 16 GB di RAM di tipologia LPDDR5, oltre che un SSD con 512 GB di memoria interna.

Sul lato anteriore troviamo un display da 14 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e una frequenza d’aggiornamento pari a 60 Hz. Redmi Book 14 monta il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato al suo interno. Grande spazio è stato riservato alla connettività, con la presenza di due porte USB-C 3.2, una porta USB-A 3.2, una porta USB-A 2.0 e una porta HDMI 2.1, oltre che un jack per le cuffie da 3,5 millimetri. Tutto è alimentato da una batteria da 56Wh, che si ricarica mediante un caricatore USB-C da 68 W di potenza.

Il nuovo Redmi Book 14 Ryzen Edition 2025 è disponibile alla vendita sul mercato cinese attraverso la piattaforma JD a 3299 yuan (circa 403 euro) per la versione con chip AMD Ryzen 5, che aumentano a 3699 yuan (circa 452 euro) nella controparte con chip AMD Ryzen 7. Al momento non conosciamo ancora una precisa data d’uscita del nuovo modello per il mercato occidentale: non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Xiaomi, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.