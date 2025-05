Mentre manca ormai meno di un giorno alla presentazione di OnePlus Ace 5 Racing Edition e OnePlus 5 Ace Ultra, nel corso delle ultime ore sono stati ufficialmente svelati i primi dettagli degli auricolari OnePlus Buds 4, con tanto di specifiche tecniche e listino prezzi: scopriamoli insieme nel dettaglio.

OnePlus Buds 4: specifiche tecniche e prezzi

I nuovi auricolari OnePlus Buds offrono una riduzione del rumore fino ad un massimo di 55 dB, supportata da un ampio spettro di frequenza da 5500 Hz. L’esperienza audio viene inoltre migliorata in maniera significativa dal setup a due microfoni e dall’ausilio dell’intelligenza artificiale, che rende più chiare e nitide le chiamate effettuate. La stessa intelligenza artificiale garantisce anche la funzionalità di traduzione in tempo reale, per rendere più accessibile la comunicazione tra interlocutori con lingue diverse.

La presenza del doppio driver dinamico è in grado di assicurare un suono ricco e bilanciato, sia sulle basse che alte frequenze. Per chi fosse interessato ad acquistarli, gli auricolari OnePlus Buds 4 saranno disponibili nelle colorazioni Pine Green e Deep Space a partire dalla giornata di domani sul mercato cinese, ad un prezzo di 449 yuan, pari a circa 54 euro.

Non conosciamo ancora una precisa data d’uscita per il mercato occidentale: restiamo quindi in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da OnePlus, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime ore, in vista della presentazione ufficiale prevista per domani.