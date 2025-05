Mancano ormai poco meno di due settimane all’uscita dell’attesissima Nintendo Switch 2, la nuova console della compagnia di Kyoto che si prepara a debuttare il prossimo 5 giugno sui mercati di tutto il mondo. Nel frattempo, secondo un recente rumor, un nuovo Nintendo Direct potrebbe arrivare poco prima del lancio della console: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Nintendo: nuovo Direct in arrivo?

Stando a quanto riportato dall’informatore PH Brazil, un nuovo Nintendo Direct potrebbe essere presentato nel corso della settimana del 5 giugno, o eventualmente pochi giorni dopo. Il nuovo Nintendo Direct potrebbe, con ragionevole certezza, rappresentare l’occasione perfetta per presentare titoli in arrivo sulla console come Metroid Prime 4: Beyond, Kirby Air Riders e tanti altri titoli ancora realizzati dalle terze parti.

A questo si aggiunge poi un nuovo leak, secondo cui la nuova console Nintendo Switch 2 supporterebbe mouse realizzati da terze parti, oltre al Joy-Con 2 ufficiale di Nintendo, consentendo così di utilizzarli tranquillamente in gioco. L’informazione arriverebbe da un’anteprima del gameplay Nobunga’s Ambition: Awakening, che metterebbe in mostra la possibilità di utilizzare un mouse USB in gioco. Stando a quanto dichiarato dal producer del gioco, Michi Ryu, una volta connesso il mouse USB, apparirebbe un messaggio di notifica in corrispondenza della porzione superiore dello schermo: dopo averlo collegato, il mouse verrebbe scelto come controller primario a discapito del mouse integrato del controller Joy-Con 2.

Chiaramente è bene ribadire come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno trovare una conferma direttamente dalla compagnia di Kyoto. Non ci resta quindi che attendere ulteriori aggiornamenti dalla stessa Nintendo, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni.