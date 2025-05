Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità o modifiche grafiche e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza che possa essere sempre più accattivante e ricca di possibilità di personalizzazione.

Come frutto di tale incessante lavoro nelle scorse ore è arrivato il rilascio di una nuova versione stabile dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.16.75.

WhatsApp per iOS risolve un piccolo bug

Così com’è avvenuto nei giorni scorsi con l’ultimo update dell’applicazione di messaggistica anche questo nuovo aggiornamento va a risolvere un bug: ci riferiamo in particolare ad un problema riscontrato nell’ascolto dei messaggi vocali.

In seguito agli aggiornamenti precedenti, diversi utenti hanno segnalato un problema fastidioso che influenzava il modo in cui i messaggi vocali venivano contrassegnati come ascoltati. Normalmente, quando si ascolta un messaggio vocale, l’icona del microfono nella bolla del messaggio cambia colore da verde a blu, così da indicare che il messaggio vocale è stato riprodotto.

Tuttavia, a causa di questo bug, l’ascolto di un messaggio vocale non attivava più tale modifica visiva e, pertanto, molti utenti non erano più in grado di sapere se avevano già ascoltato determinati messaggi vocali oppure no.

Inoltre, il bug in questione aveva ripercussioni anche sul modo in cui le ricevute dei messaggi vocali venivano segnalate al mittente che, anche dopo che il destinatario aveva ascoltato un messaggio vocale, continuava a visualizzarlo come non ascoltato.

