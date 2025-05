UGREEN entra nel mercato degli smart tag con due nuovi prodotti, che fanno parte della neonata linea FineTrack. Si chiamano UGREEN FineTrack Smart Finder, di forma rettangolare e pensato principalmente per essere fissato a portachiavi, zaini, borse e altri oggetti, e UGREEN FineTrack Slim Smart Finder, ideale per il portafogli viste le dimensioni simili a quelle di una carta di credito.

Entrambi i dispositivi sono già disponibili su Amazon e sono compatibili con la tecnologia FindMy di Apple, per essere trovati senza difficoltà utilizzando il proprio iPhone.

Due nuovi tracker Bluetooth

I nuovi tracker targati UGREEN godono della certificazione Apple Find My Certified, per cui possono essere rintracciati dalla relativa applicazione su iPhone, senza che sia necessario installare ulteriori applicazioni sul proprio dispositivo. In questo modo, sfruttando anche la rete di Apple, è possibile ottenere una posizione sempre aggiornata senza particolari problemi.

UGREEN FineTrack Smart Finder è caratterizzato da una batteria da 225 mAh, che può essere sostituita dall’utente e che garantisce fino a due anni di autonomia, grazie all’utilizzo di un chip evoluto dotato di modalità a basso consumo energetico. Lo speaker da 80 dB permette di trovare con estrema facilità il piccolo dispositivo e la certificazione UL4200A impedisce ai bambini più piccoli di aprire la cover e togliere la batteria per sbaglio.

È possibile impostare dei promemoria per evitare di dimenticare, ad esempio, le chiavi a cui è fissato il dispositivo, e la possibilità di controllare fino a 32 dispositivi FineTrack dal vostro iPhone vi permette di tracciare tutti i vostri oggetti più preziosi o importanti. Ogni tracker inoltre può condividere le informazioni con un massimo di 5 smartphone, per cui tutta la famiglia può sapere dove è finita una determinata valigia durante una vacanza.

UGREEN FineTrack Slim Smart Finder invece si distingue per il suo design particolarmente sottile, essendo spesso appena 1.7 millimetri, simile quindi a una carta di credito. È una soluzione pensata per essere tenuta in un portafogli, in un porta documenti o insieme al passaporto, così da essere sicuri di non perderlo. La certificazione IP68 gli permette di resistere anche a immersioni in acqua senza rovinarsi, e la certificazione Apple Find My vi permette di rintracciarlo in tutto il mondo sfruttando la rete di Apple.

La batteria integrata ha una autonomia di ben 12 mesi e può essere ricaricata molto semplicemente con l’apposito adattatore da collegare magneticamente. Anche in questo caso abbiamo uno speaker da 80 decibel che permette di rintracciare con molta semplicità il tracker, ovunque si trovi.

Dove acquistare UGREEN FineTrack

Entrambi i dispositivi sono disponibili su Amazon e sullo store ufficiale UGREEN, utilizzando i link sottostanti.

