Il team di WhatsApp ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento della beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 25.16.10.72 e gettando le basi per un interessante potenziamento delle reazioni a messaggi e contenuti multimediali. Beninteso, la novità di seguito illustrata nei dettagli non è ancora disponibile e arriverà soltanto con un futuro aggiornamento.

Prima di entrare nel merito del nuovo aggiornamento, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull'app di messaggistica più famosa al mondo

WhatsApp Beta per iOS anticipa una novità per le reazioni ai messaggi

Come di consueto, le versioni beta di WhatsApp per dispositivi iOS e Android procedono quasi si pari passo e infatti la novità relativa alle reazioni ai messaggi e ai contenuti multimediali di cui parliamo oggi per il mondo iPhone era già stata analizzata nel nostro articolo riguardante WhatsApp Beta 2.25.13.23 per gli smartphone del robottino. Nella fattispecie, il team di sviluppo dell’app di messaggistica lavora per introdurre la possibilità di reagire a messaggi e contenuti multimediali utilizzando gli sticker. Si tratta, a ben vedere, di un potenziamento finalizzato a rendere le reazioni più espressive e personalizzabili, spingendosi oltre le possibilità attualmente offerte dalle sole emoji.

Le prime tracce di questa novità per il mondo iOS sono state adocchiate nell’ultima versione beta 25.16.10.72; come mostrato dagli screenshot sottostanti, il meccanismo di utilizzo delle reazioni rimarrà immutato: sarà ancora possibile scegliere tramite il carosello dedicato, che però non sarà limitato alle emoji, ma includerà anche gli sticker, che verranno persino proposti tra le scelte rapide. È bene sottolineare che gli utenti non saranno limitati ai soli adesivi suggeriti o recenti, ma potranno sfruttare l’intera raccolta di sticker, inclusi quelli scaricati, quelli salvati, quelli creati con l’AI e quelli di terze parti importati su WhatsApp. Saranno supportati persino gli sticker animati creati sfruttando il framework Lottie.

Venendo alle battute finali, è doveroso ricordare che allo stato attuale la novità descritta non è ancora disponibile neppure nel ramo beta di WhatsApp. Infine, se siete desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

