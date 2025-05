Continuiamo a seguire con interesse il lavoro incessante del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso l’introduzione di modifiche grafiche o nuove funzioni e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire loro un’esperienza sempre più ricca di possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando della versione 25.16.10.71.

Contrassegnare come speciali gli aggiornamenti dei canali su WhatsApp (Beta)

Di recente nella versione beta per Android il team di WhatsApp ha implementato per alcuni utenti la possibilità di contrassegnare come speciali gli aggiornamenti dei canali, in modo da poter gestire con più semplicità quelli che ritengono più importanti.

Ebbene, con la versione 25.16.10.71 beta la medesima funzionalità arriva anche per alcuni utenti iOS.

In pratica, in virtù di tale nuova funzione, gli utenti hanno la possibilità di contrassegnare come speciali gli aggiornamenti più importanti del canale, così da ritrovarli in un secondo momento più facilmente in una sezione dedicata.

Per impostare un aggiornamento del canale come speciale, è sufficiente toccare e tenere premuto un aggiornamento all’interno del canale: ciò aprirà il menu contestuale, ove si troverà una nuova apposita opzione. Una volta contrassegnato come speciale, un aggiornamento viene salvato in una sezione dedicata, grazie alla quale i contenuti importanti non venrranno persi nella cronologia del canale.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

