Quando pensiamo ai dispositivi wearable, immaginiamo smartwatch, fitness tracker e anelli smart, ma in realtà le soluzioni disponibili sono molte di più di quelle che solitamente immaginiamo. Inoltre questi dispositivi indossabili non sono tutti destinati a rilevare la frequenza cardiaca, l’ossigenazione del sangue e altri parametri biomedici. Tra questi dispositivi wearable merita una particolare attenzione il nuovo Sony REON POCKET PRO. Si tratta di un dispositivo termico che si indossa intorno al collo ed è in grado di riscaldare o raffreddare la parte del corpo con cui è a contatto.

Come funziona il dispositivo termico REON POCKET PRO

Il REON POCKET PRO non è il primo dispositivo termico di Sony. Il colosso giapponese, infatti, ha lanciato la prima versione di questo dispositivo già nel 2019. In pratica, il Sony REON POCKET PRO è un piccolo dispositivo da indossare sulla parte alta della schiena (sotto il collo) tramite il quale misurare la temperatura della pelle e ottenere, a seconda della modalità impostata, una fonte di calore o di raffrescamento.

Questo dispositivo termico basa il suo funzionamento sul cosiddetto effetto Peltier. Si tratta di quel principio (che prende il nome dal fisico che nel 1834 lo scoprì) per il quale, applicando una corrente elettrica continua a una cella, questa trasferisce calore da un lato all’altro. Quando un lato si raffredda (assorbendo calore dall’ambiente circostante), l’altro si riscalda (rilasciando calore). A rendere possibile questo effetto è il movimento degli elettroni tramite giunzioni di materiali semiconduttori differenti, che cedono o assorbono energia sotto forma di calore a seconda della direzione della corrente.

Il Sony REON POCKET PRO può essere indossato stabilmente intorno al collo grazie a un tubo flessibile alle cui estremità sono state aggiunte delle estensioni in silicone per aumentare il comfort. Tra le innovazioni tecnologiche di questa nuova versione ci sono una ventola di dissipazione del calore di ultima generazione e la tecnologia DUAL thermo-modules, che prevede l’adozione di due moduli termici indipendenti.

Rispetto al modello precedente REON POCKET PRO introduce un’area di riscaldamento e raffreddamento quasi raddoppiata con una capacità di assorbimento del calore nettamente superiore. Inoltre, il design prevede una bocchetta ricurva posta sulla parte superiore del dispositivo tramite la quale l’aria viene espulsa fuori dalla schiena, evitando così l’accumulo e il ristagno del sudore e dell’umidità.

La particolarità di questa nuova versione è data dal sistema Dual Thermo-Modules nel quale ogni modulo termico viene azionato con un’intensità diversa a seconda delle necessità, per mantenere il raffreddamento. È inoltre presente una ventola per la dissipazione del calore che assicura un assorbimento maggiore.

Con un’autonomia di circa 17 ore in modalità automatica (Smart COOL) e fino a 4 ore in raffrescamento continuo, il Sony REON POCKET PRO è un dispositivo compatto che può essere indossato sotto la camicia o la maglietta senza essere visto. Anche per questo il colore scelto per la scocca è un grigio chiaro che lo rende poco visibile. Rispetto ad altri dispositivi simili, il nuovo REON POCKET PRO è anche molto più silenzioso e prevede dei comodi pulsanti di controllo posizionati sui lati del dispositivo.

Oltre a poter essere controllato manualmente o con lo smartphone (tramite l’app REON Pocket disponibile sia per dispositivi Android che iOS), il Sony REON POCKET PRO prevede diverse modalità di funzionamento. Dalle modalità COOL e WARM, fino alla funzione AUTO START/STOP, che regola in automatico l’accensione e lo spegnimento del dispositivo. Senza dimenticare la SMART COOL, una modalità intelligente che – grazie a sensori multipli e a un algoritmo proprietario – adatta il funzionamento del dispositivo in base all’ambiente circostante e al comportamento di chi lo indossa. Un sensore della temperatura della pelle consente una regolazione ottimale del dispositivo.

A differenza delle versioni precedenti che sono state vendute esclusivamente in Giappone, il nuovo REON POCKET PRO verrà lanciato anche in Italia. L’acquisto avverrà esclusivamente sullo store online di Sony Italia a partire dal prossimo 29 maggio a un prezzo di lancio di 229€.