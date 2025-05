Come previsto lo scorso finesettimana, Huawei ha presentato quest’oggi in Cina il suo primo PC pieghevole: si tratta di Huawei MateBook Fold Ultimate Design, un modello che vuole unire la portabilità di un tablet alle funzionalità di un notebook. Scopriamolo insieme.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design è ufficiale: ecco il primo notebook pieghevole

Huawei MateBook Fold Ultimate Design sfrutta il primo display OLED a doppio strato al mondo con luminosità di picco in HDR da 1600 nit: il pannello sfrutta la tecnologia LTPO con frequenza di aggiornamento adattiva, che offre un consumo energetico più contenuto, e utilizza tre strati di supporto in fibra di carbonio per migliorare la resistenza agli urti.

Quando piegato, il nuovo MateBook offre un formato 3:2 su un solo lato, mentre quando completamente aperto arriva a un formato di 4:3. Lo schermo è da 18 pollici con risoluzione 3296 x 2472, HDR Vivid, rapporto schermo-corpo del 92%, PWM Dimming a 1440 Hz e supporto per la gamma di colori P3. Il peso è di 1,16 kg, e lo spessore spazia tra i 14,9 mm (da chiuso) e i 7,3 mm (da aperto).

Per poter offrire una soluzione simile, il nuovo prodotto Huawei è dotato di una cerniera da 285 mm, la più grande del settore: la soluzione studiata dalla casa cinese offre un aumento del 400% della coppia di hovering e un aumento del 100% della capacità di carico. Supporta l’apertura/chiusura fino a 0-20 gradi, con il mantenimento della stabilità tra 30 e 150 gradi. Per evitare surriscaldamenti, Huawei ha optato per doppie ventole in alluminio diamantato e per un dissipatore di calore con VC ultrasottile. MateBook Fold offre una batteria da 6400 mAh (74,69 Wh) con adattatore da 140 W, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una fotocamera da 8 MP.

Il notebook pieghevole dispone di HarmonyOS 5 come sistema operativo (con funzionalità di IA integrate) e supporta pienamente l’ecosistema del produttore. Quando piegato, offre una tastiera virtuale personalizzabile che occupa la parte inferiore, ma si può optare anche per la tastiera fisica. In base a quanto riferito, il nuovo notebook pieghevole arriverà con soluzioni WPS Office integrate e tante funzionalità condivise con smartphone, tablet e altri prodotti del brand.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design viene proposto in tre colorazioni (nero, azzurro e bianco, con finitura in finta pelle) a un prezzo non esattamente contenuto: tutto sommato prevedibile considerando la tipologia di prodotto e l’hardware a disposizione. Arriva in Cina in due varianti, entrambe dotate di 32 GB di RAM: la versione da 1 TB di memoria viene proposta a un prezzo consigliato di 23.999 yuan (circa 2950 euro al cambio attuale), mentre quella da 2 TB di storage sale a 26.999 yuan (circa 3320 euro).