Se siete alla ricerca di un buon paio di cuffie non in-ear (ovvero senza fastidioso gommino che entra nell’orecchio) con un ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Amazon ha infatti ben deciso di proporvi le cuffie Xiaomi Redmi Buds 6 Active in offerta al minimo storico con un ottimo 49% di sconto, permettendovi di risparmiare più di 10 euro rispetto al prezzo mediano degli ultimi mesi: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Xiaomi Redmi Buds 6 Active: controlli touch, driver dinamici e tanto altro

Le cuffie presentano un driver dinamico da 14,2 millimetri, in grado di assicurare bassi profondi e medi nitidi per la riproduzione di qualsiasi contenuto multimediale, dai brani musicali fino ai film in streaming. Buona l’autonomia dichiarata, con più di 6 ore di riproduzione musicale continua che possono arrivare fino a 30 ore totali grazie alla presenza della custodia di ricarica, inclusa all’interno della confezione.

Le cuffie Xiaomi Redmi Buds 6 Active sono inoltre certificate IPX4, garantendo così la resistenza agli schizzi d’acqua e sudore, prestandosi senza problemi agli allenamenti fuori casa. Questo modello offre anche la tecnologia di cancellazione del rumore ambientale, che permette quindi di effettuare e ricevere chiamate anche all’interno di ambienti rumorosi, permettendo di migliorare significativamente la qualità generale delle conversazioni.

Tutto può essere gestito con facilità grazie alla presenza dei controlli touch sulla superficie, grazie ai quali è possibile riprodurre o mettere in pausa un brano musicale, rispondere alle chiamate in arrivo e tanto altro. Le cuffie sono compatibili con lo standard Bluetooth 5.4, che consente di ridurre al minimo le possibili interferenze ambientali e i ritardi nella trasmissione audio.

Per chi fosse interessato ad acquistarle, le cuffie Xiaomi Redmi Buds 6 Active sono disponibili in offerta al minimo storico su Amazon a soli 12,99 euro, contro i 25,45 euro del prezzo mediano dell’ultimo periodo. Vi ricordiamo che anche in questo caso si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Amazon Prime per la consegna gratuita in un giorno.

Acquista le cuffie Xiaomi Redmi Buds 6 Active in offerta su Amazon a 12,99 euro invece di 24,99 euro