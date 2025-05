Sembra che Roborock non abbia intenzione di restare a guardare mentre la concorrenza sfodera nuove soluzioni nel mercato degli aspirapolvere robot e lo testimonia il numero di novità presentate nei primi mesi di quest’anno. In attesa di Roborock Saros Z70, il primo al mondo con braccio robotico, in arrivo nelle prossime settimane, abbiamo già visto Roborock Saros 10 e Saros 10R (qui la nostra recensione/confronto) e Roborock Qrevo S5X (qui la nostra recensione).

Ora tocca a Roborock Qrevo S5V, un robot che va a collocarsi nella fascia medio alta del mercato, con un prezzo di listino interessante e con la giusta dose di tecnologia. Ovviamente manca qualcosa rispetto ai modelli premium, che però costano il doppio, e ancora una volta Roborock ha saputo creare il giusto mix rinunciando ad alcune funzioni ma lasciando quelle indispensabili.

Le caratteristiche di Qrevo S5V

Il nuovo robot aspirapolvere di Roborock coniuga alla perfezione essenzialità e convenienza, lasciando da parte alcune tecnologie che per molti potrebbero essere inutili ma tenendo tutte quelle essenziali per garantire un’ottima pulizia della casa. Troviamo la spazzola principale DuoDivide, composta da due elementi con design a spirale che convogliano peli e capelli verso la parte centrale, dove un’ampia apertura li lascia passare verso il condotto di aspirazione. La potenza di 12.000 Pa è più che sufficiente per raccogliere anche lo sporco più difficile, senza lasciare residui sul pavimento.

Anche la spazzola laterale riceve un interessante trattamento, lo stesso visto sulla serie Saros 10. Sono presenti solo due gruppi di setole con un design ad arco che riduce a zero il rischio di formazione di grovigli e convoglia tutto verso la spazzola principale. A differenza dei modelli più evoluti la spazzola non viene estratta, ma riesce comunque a raggiungere i bordi delle pareti per garantire un’ottima pulizia.

Non manca invece la possibilità di estendere il mocio posizionato sul lato destro dell’aspirapolvere, così da pulire in maniera ottimale in prossimità delle pareti e dei mobili, senza lasciare aree sporche. I due panni vengono fatti ruotare 200 volte al minuto, così da rimuovere anche le macchie più ostinate, e possono essere rialzati fino a 10 millimetri, così da non bagnare i tappeti o le superfici più delicate. In questo modo inoltre i panni si asciugheranno più rapidamente dopo essere stati lavati nella stazione di ricarica.

Previous Next Fullscreen

La tecnologia Reactive Tech invece sfrutta la luce strutturata per identificare eventuali ostacoli che dovessero trovarsi sul cammino. In questo modo il robot può ricalcolare il miglior percorso e muoversi anche in ambienti pieni di oggetti lasciati sul pavimento (cavi, ciabatte, giocattoli) senza che l’efficienza debba risentirne.

Il sistema LiDAR PreciSense consente di creare una mappa in pochi minuti, con riconoscimento e suddivisione automatica delle stanze, anche in 3D per renderle ancora più intuitive. In questo modo sarà possibile ottimizzare la pulizia fin dal primo passaggio, decidendo sequenza e modalità di pulizia e lavaggio.

Particolarmente evoluta anche la stazione di ricarica, capace di lavare i panni, asciugarli con aria calda per evitare la formazione di muffe e la proliferazione di batteri. La polvere raccolta dal robot viene aspirata e inviata a un sacchetto che può essere sostituito ogni 2-3 mesi, riducendo al minimo la necessità di manutenzione. All’utente resta il compito di riempire il contenitore dell’acqua (usata anche per riempire il serbatoio del robot), vuotare quello dell’acqua sporca e rimuovere la base dove vengono lavati i panni per eliminare eventuali residui.

Tutto può ovviamente essere controllato tramite l’app Roborock, disponibile per dispositivi Android e iOS, così da sfruttare al meglio tutte le funzioni. È possibile modificare le mappe, regolare la frequenza di lavaggio dei panni, l’ordine di pulizia, scegliere l’intensità di aspirazione e lavaggio, pianificare le pulizie e impostare la ricarica nelle fasce orarie più convenienti.

L’offerta di lancio

Roborock Qrevo S5V è disponibile da maggio su Amazon e su store ufficiale Robrock al prezzo di 719,99 euro e nel periodo dal 12 al 25 maggio in promo ad un prezzo di 679,99 euro

Informazione Pubblicitaria