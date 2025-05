È iniziata oggi, mercoledì 7 maggio, la Tech Week di Amazon, una nuova promozione che permette di risparmiare su vari prodotti tech, soprattutto computer. In questo articolo trovate una panoramica di quelli che sono a nostro avviso i più interessanti.

Le migliori offerte della Tech Week di Amazon

C’è tempo fino a martedì 13 maggio per approfittare degli sconti della Amazon Tech Week, salvo eventuali quanto probabili esaurimenti delle scorte dei prodotti più scontati e richiesti, di cui trovate una selezione qui sotto.

Smartwatch e cuffie in sconto

Notebook e PC in sconto

Monitor, periferiche e componenti PC in sconto

Smart TV e altri prodotti in sconto

Tutti gli altri prodotti in offerta per la Tech Week di Amazon li trovate nella pagina che vi linkiamo a seguire, sconti che vi ricordiamo essere in vigore fino a martedì 13 maggio compreso.

