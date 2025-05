Samsung sta per lanciare la sua nuova gamma di prodotti dell’intrattenimento domestico: sono in arrivo i nuovi TV Vision AI oltre alle nuove soundbar Serie Q. In occasione del lancio dei nuovi prodotti c’è la possibilità per tutti gli utenti di ottenere fino a 300 euro di sconto. La promozione è molto semplice: basta registrarsi sul sito Samsung, utilizzando il proprio account. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’iniziativa.

TV e Soundbar Samsung in sconto con questa promo

Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto e completare la registrazione, utilizzando il proprio account Samsung oppure inserendo il proprio indirizzo e-mail. Completata la procedura, si riceverà un codice da utilizzare per ottenere:

300 euro di sconto su un TV Vision AI della gamma 2025 di Samsung, a partire dai modelli con diagonale di 65 pollici

su un della gamma 2025 di Samsung, a partire dai modelli con diagonale di 100 euro di sconto su un TV Vision AI della gamma 2025 di Samsung, fino a 55 pollici, e sulle Soundbar Q800F e QS700F

La promozione in questione termina domani, 6 maggio, e il codice che sarà inviato da Samsung potrà essere utilizzato a partire dal 7 maggio e fino al prossimo 25 maggio per completare l’acquisto di uno dei prodotti in promozione tramite il Samsung Shop, con la possibilità, quindi, anche di rateizzare la spesa sfruttando uno dei metodi di pagamento messi a disposizione dallo store. Per richiedere subito il codice basta seguire il link qui di sotto.