Tramite un post sul portale di supporto, Microsoft ha fatto sapere che l’avventura di Microsoft Authenticator è ormai giunta ai titoli di coda, con l’app pronta a essere dismessa con una sorta di insolita rapidità.

Andiamo quindi a scoprire cosa cambierà per gli utenti che, piccolo spoiler, dovranno rivolgersi al browser Microsoft Edge per potere continuare a sfruttare tutte le credenziali precedentemente salvate nel gestore delle password del colosso di Redmond.

Microsoft Authenticator ai titoli di coda

Il riempimento automatico in Microsoft Authenticator è stato un modo per archiviare e riempire automaticamente le password in modo sicuro nelle app e nei siti Web visitati nel telefono.

Con queste parole, si apre un documento pubblicato da Microsoft sul portale di supporto per informare gli utenti dell’imminente dismissione di Microsoft Authenticator, con una mossa messa in campo nell’ottica di “semplificare” la compilazione automatica su tutti i dispositivi.

Microsoft sta semplificando il riempimento automatico in modo da poter usare facilmente le password salvate in tutti i dispositivi. Nell’ambito di questi aggiornamenti, il riempimento automatico in Microsoft Authenticator verrà interrotto a partire da luglio 2025.

Il colosso di Redmond ha anche diramato quella che sarà la scaletta (in tre fasi) per quanto concerne il destino, ormai segnato, dell’app: da giugno 2025, gli utenti non potranno più salvarvi nuove password; da luglio 2025, l’app smetterà di funzionare per il riempimento automatico; da agosto 2025 le password salvate non saranno più accessibili dall’app.

Il futuro si chiama Microsoft Edge

Microsoft non si sta limitando a dismettere Authenticator ma non sta nemmeno preparando una vera e propria soluzione che si ponga come erede diretta. Questo perché, nel vasto parco di applicazioni e servizi del colosso di Redmond, è già presente qualcosa che integra un gestore delle password al suo interno.

Parliamo, ovviamente, del browser Microsoft Edge, disponibile su una vasta gamma di dispositivi. Le funzionalità di riempimento automatico, che finora hanno fatto parte di Microsoft Authenticator, potranno essere sfruttate proprio attraverso il browser.

Non cambierà nulla, invece, per le passkey

C’è un ma in tutta questa faccenda. Le passkey, infatti, rimarranno “fuori” da questi cambiamenti. Continuando a scorrere il documento sopra-citato, c’è proprio un paragrafo dedicato alle passkey che suggerisce quanto segue:

Se hai configurato passkey per il tuo account Microsoft, assicurati che Authenticator rimanga abilitato come provider passkey. La disabilitazione di Authenticator disabiliterà le passkey.

Di conseguenza, gli utenti che sfruttano Authenticator potranno continuarlo a usare come provider delle passkey anche dopo agosto 2025.