Stanchi delle solite bollette complicate e poco trasparenti nel mercato energetico? Octopus Energy, l’operatore che punta tutto su energia 100% rinnovabile e chiarezza, torna a far parlare di sé. Questa volta, lo fa introducendo nuove tariffe luce e gas che potrebbero davvero fare la differenza sul portafoglio, mantenendo la promessa di semplicità e convenienza.

Entrato nel mercato italiano nel 2022, dopo la sua fondazione nel Regno Unito nel 2016, Octopus Energy ha rapidamente guadagnato terreno, servendo oggi oltre 5 milioni di clienti globalmente. La sua missione? Accelerare la transizione energetica sostenibile, offrendo un’alternativa fresca e trasparente in un settore spesso percepito come complesso e, diciamocelo, a volte un po’ fumoso. Noi stessi, dopo aver provato il servizio per oltre un anno, possiamo confermare l’approccio diretto e focalizzato sul cliente.

Nuove tariffe luce e gas: ecco i dettagli

La novità lanciata da Octopus Energy riguarda proprio le sue offerte commerciali, pensate per essere competitive e facili da comprendere. Il vero punto di forza è un costo di commercializzazione fisso particolarmente aggressivo: parliamo di soli 84 € all’anno, una cifra che si applica sia alle forniture di energia elettrica che a quelle di gas naturale.

Vediamo nel dettaglio cosa questo significa:

Energia Elettrica: Tariffa Fissa: Se preferite la stabilità, potete bloccare il prezzo della componente energia a 0,121 €/kWh (IVA e imposte escluse), a cui si aggiunge il costo di commercializzazione annuo di 84 €. Una sicurezza per 12 mesi. Tariffa Variabile: Se invece siete più propensi a seguire l’andamento del mercato, l’opzione variabile indicizza il costo dell’energia al PUN (Prezzo Unico Nazionale) orario per fascia monoraria, con l’aggiunta di un piccolo spread di 0,011 €/kWh (IVA e imposte escluse). Anche qui, il costo di commercializzazione è di 84 €/anno.

Gas Naturale: Tariffa Fissa: Per il gas, la tariffa a prezzo bloccato prevede un costo della materia prima pari a 0,42 €/Smc (IVA e imposte escluse), sempre con il costo di commercializzazione di 84 €/anno. Tariffa Variabile: L’alternativa variabile segue l’indice PSV Day Ahead (PSVDAm), con uno spread aggiunto di 0,08 €/Smc (IVA e imposte escluse) e, come per le altre offerte, un costo fisso di commercializzazione di 84 €/anno.



La buona notizia? Queste tariffe non sono riservate solo ai nuovi clienti – per i quali il passaggio è completamente gratuito e gestibile online. Anche se siete già clienti Octopus Energy, potete beneficiare di queste nuove condizioni. Come? Basta un messaggio su WhatsApp – canale che si è rivelato particolarmente efficace e rapido, con risposte spesso in poche ore – al numero 02 3858 2776 facendo richiesta di cambio tariffa. La nuova offerta diventerà operativa a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della vostra richiesta.

Flessibilità e trasparenza: il metodo Octopus

Questa possibilità di aggiornare la propria tariffa non è una novità assoluta per chi conosce Octopus Energy. Come abbiamo potuto verificare nella nostra esperienza diretta, l’azienda permette ai propri clienti di passare a tariffe più convenienti anche durante il periodo di validità di un’offerta a prezzo fisso, semplicemente contattando il servizio clienti. Questo approccio riflette i valori fondamentali di Octopus: innovazione, trasparenza e sostenibilità. L’obiettivo dichiarato è demistificare il mercato dell’energia, offrendo soluzioni chiare, senza vincoli contrattuali opprimenti e con una fatturazione mensile facile da leggere. Le bollette, infatti, sono strutturate per evidenziare chiaramente i costi fissi (come quello di commercializzazione), i consumi, le imposte e gli oneri di sistema (questi ultimi, ricordiamolo, definiti da ARERA e uguali per tutti i fornitori).

Certo, l’interfaccia utente sul sito web rimane piuttosto essenziale – forse un po’ troppo basica per chi cerca un monitoraggio dettagliato dei consumi, tuttavia migliora di mese in mese ad esempio di recente hanno annunciato la loro App per Android e iOS. Sembra comunque una scelta volta a concentrare le risorse sull’efficienza del servizio clienti e sul mantenimento di prezzi competitivi, piuttosto che su funzionalità accessorie.

Un aspetto su cui Octopus Energy insiste molto è la sicurezza e l’attenzione alle truffe. Vi ricordiamo che l’unico numero ufficiale da cui potreste essere contattati è lo 02 3858 2776. Qualsiasi chiamata da altri numeri che si spacciano per Octopus, magari segnalando problemi inesistenti o proponendo cambi fornitore urgenti, va trattata con estrema cautela. In caso di dubbi, riagganciate e contattate voi direttamente l’azienda tramite i canali ufficiali.