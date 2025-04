I prodotti audio di Skullcandy rappresentano da anni una soluzione interessante per chi voglia spendere poco senza sacrificare troppo l’esperienza di ascolto e adesso il brand ha lanciato delle nuove cuffie true wireless che nascono da una collaborazione importante e prestigiosa: le Skullcandy Method 360 ANC con Audio by Bose si posizionano nella parte alta del listino del marchio e promettono comfort e audio di qualità.

Design e Audio by Bose: ecco le Skullcandy Method 360 ANC

In maniera non dissimile dalle Moto Buds+ di Motorola arrivate sul mercato mesi addietro, anche le Skullcandy Method 360 ANC si fregiano di una parte audio curata in collaborazione con Bose, dalla tecnologia con licenza al tuning, tanto che la casa madre parla dell’esperienza audio più avanzata di Skullcandy fino ad oggi. Questa cura dei dettagli si estende anche agli accessori in dotazione, dai classici gommini offerti in tre taglie alle Fit Fins, che dovrebbero garantire un perfetto isolamento dai rumori esterni.

Prima di farsi prendere da facili entusiasmi, è fondamentale sottolineare che parliamo di cuffie true wireless che si posizionano nella fascia dei 100 euro circa, pertanto è opportuno tarare le proprie aspettative e non illudersi di ritrovare la stessa esperienza d’ascolto delle ben più costose Bose QuietComfort Ultra.

Come molti dei prodotti di Skullcandy, anche le nuove Method 360 ANC si fanno notare per il design: semplice quello delle cuffiette in-ear, un po’ più ricercato quello della custodia di ricarica: al posto della solita apertura a conchiglia, troviamo un sistema a scorrimento (simile a quello delle più economiche sorelle Dime Evo) con tanto di clip O-ring per un comodo aggiancio a borse, zaini, portachiavi e quant’altro. Il rovescio della medaglia è che la custodia non è esattamente compatta, ma perlomeno garantisce un’autonomia di tutto rispetto: il produttore riporta 32 ore complessive (9 ore con una singola carica e 23 ore con la custodia) con ANC attiva e fino a 40 ore (11 ore con una singola carica e 29 ore con la custodia) senza ANC. In aggiunta a questo, è presente la ricarica rapida: bastano 10 minuti per ottenere altre 2 ore di ascolto. La presenza della certificazione IPX4 per acqua e sudore ci dice che le Method 360 ANC sono adatte anche per un utilizzo sportivo.

Per quanto riguarda l’esperienza di ascolto, il tuning è firmato Bose e l’app dedicata Skull-iQ mette a disposizione tre preset (Music, Bass Boost e Podcast) e un equalizzatore a 5 bande per creare una personalizzazione più in linea coi gusti dell’ascoltatore. La stessa app permette anche di personalizzare il comportamento dei pulsanti, di gestire la cancellazione attiva del rumore — che sfrutta un sistema di quattro microfoni — e di attivare la modalità Stay Aware per avere percezione dei rumori esterni. Passando alla connettività, le cuffie di Skullcandy supportano la tecnologia Google Fast Pair per un accoppiamento istantaneo ai dispositivi Android e il pairing con più dispositivi, inoltre ciascun auricolare può essere utilizzato singolarmente. Per le chiamate, è presente la tecnologia sidetone.

Segue un rapido riassunto delle principali caratteristiche tecniche:

Sound by Bose

Autonomia fino a 40 ore (32 ore con ANC) e ricarica rapida

4-Mic Active Noise Canceling + modalità Stay Aware

certificazione IPX4

Google Fast Pair

connettività Bluetooth 5.3, Auto On/Connect, utilizzo singolo

impedenza: 16 Ohm

diametro: 12 mm

SPL: 97.1 ± 4dB

Risposta in frequenza: 20Hz – 20KHz

Peso: 11 g (singola cuffia), 77 g (custodia).

Prezzo e disponibilità

Le Skullcandy Method 360 ANC vengono proposte nelle quattro colorazioni visibili nella galleria sottostante: Leopard, True Black, Bone, Plasma e Primer. Le cuffie sono disponibili in Italia al prezzo di listino di 119,99 euro. Le tre colorazioni più particolari sono attualmente acquistabili solo sul sito ufficiale, mentre di seguito trovate i link Amazon alle più classiche nera e bianca:

