Sono partiti gli sconti dedicati alla Festa della Mamma per i prodotti Laifen, brand sempre più di riferimento per quanto riguarda il settore della tecnologia applicato al benessere delle persone, con prodotti premium come asciugacapelli e spazzolini elettrici. Le opzioni sono tante ed è possibile accedere a offerte dedicate sia tramite lo store ufficiale che su Amazon. Andiamo a scoprire le migliori promozioni disponibili in questo momento.

Le promo per la Festa della Mamma

Le offerte Laifen per la Festa della Mamma sono diverse. Per prima cosa segnaliamo la possibilità di sfruttare una serie di sconti dedicati alla gamma di asciugacapelli. A disposizione degli utenti ci sono varie soluzioni, con modelli compatti e di fascia alta e la possibilità di ottenere un risparmio importante sul prezzo. Le offerte garantiscono fino al 25% di sconto.

Da segnalare, inoltre, che utilizzando il codice sconto TUTTOTECH10, da aggiungere al momento del check-out nell’apposito campo dedicato ai coupon, è possibile ottenere un 10% di extra sconto (valido sul totale del carrello e, quindi, anche in caso di ordini multipli. Questo codice è disponibile per ordini a partire da 69 euro.

Ecco i principali prodotti in sconto disponibili in questo momento sul sito Laifen. Su tutti c’è la consegna gratuita e ci sono anche 24 mesi di garanzia. Il pagamento può avvenire, inoltre, anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna.

Arrivano da Amazon, invece, le offerte dedicate agli spazzolini elettrici Laifen, arricchiti da varie funzionalità smart. Gli sconti, in questo caso, si estendono a svariati prodotti, con un risparmio fino al 20% sull’acquisto di un nuovo spazzolino elettrico e la possibilità di avere in bundle anche delle testine aggiuntive. Ecco i modelli principali:

Per l’elenco completo delle offerte basta consultare lo store Laifen su Amazon, linkato qui di sotto.

>> Scopri le offerte Amazon sugli spazzolini Laifen <<