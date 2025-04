Nel corso delle ultime ore, Microsoft ha presentato ufficialmente i nuovi accessori Limited Edition a tema DOOM: The Dark Ages, il nuovo sparatutto in prima persona realizzato da Bethesda in arrivo il prossimo 13 maggio su Xbox Series X, Xbox Series S e PC, oltre che PlayStation 5: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Tutti gli accessori ufficiali di DOOM: The Dark Ages

Partiamo prima di tutto dal controller wireless Xbox a tema DOOM: The Dark Ages, che presenta una colorazione verde che richiama a gran voce l’armatura dello Slayer protagonista del titolo, assieme ad alcune rifiniture tridimensionali color argento che completano i bordi e la porzione superiore.

Il controller wireless Xbox in edizione limitata è disponibile in esclusiva sullo store ufficiale Microsoft a 79,99 euro, ed include una skin aggiuntiva per il protagonista e l’accesso ad un DLC esclusivo.

A questo si aggiunge poi il controller wireless Elite per Xbox Series 2 a tema DOOM: The Dark Ages, pensato per i giocatori più esigenti. In questo caso, il controller presenta alcune tonalità cromatiche differenti rispetto al modello standard sopracitato, con la presenza del Marchio dello Slayer sulla posizione centrale.

Il controller wireless Elite per Xbox Series 2 a tema DOOM: The Dark Ages è disponibile per il preordine sullo store di Microsoft a 199,99 euro, con l’uscita prevista per il prossimo 25 aprile.

Ultima ma di certo non per importanza, terminiamo infine con una cover Limited Edition di Xbox Series X, che presenta il simbolo del Marchio dello Slayer in corrispondenza della porzione centrale del lato anteriore, su uno sfondo grigio scuro. La cover, al contrario del controller wireless Elite, è già disponibile sul Microsoft Store ad un costo di 54,99 euro.