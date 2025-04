Ecovacs Robotics ha annunciato un’importante novità per la sua gamma di prodotti. I robot aspirapolvere DEEBOT, infatti, ora possono contare sul supporto a Matter per integrarsi ancora meglio all’interno dell’ecosistema Smart Home degli utenti. Si tratta di un passaggio fondamentale per il programma di crescita di Ecovacs, brand sempre più di riferimento per il segmento dei robot per la pulizia dei pavimenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecovacs supporterà Matter

L’annuncio arrivato in queste ore chiarisce i progetti dell’azienda: la gamma globale di Ecovacs, che comprende modelli come DEEBOT X2, X2 Combo, T50, T50 Max e X8, riceverà il supporto a Matter 1.4 con una serie di aggiornamenti previsti nel corso del prossimo futuro. In questo modo, i robot aspirapolvere potranno integrarsi al meglio nell’ecosistema di prodotti Matter e diventare, sempre di più, un riferimento per la casa smart.

L’azienda, attiva in più di 170 mercati, parla della possibilità di sfruttare “un’integrazione multipiattaforma senza sforzo, permettendo agli utenti di sincronizzare i loro robot con qualsiasi configurazione di casa intelligente compatibile con Matter“. Le modalità dell’implementazione saranno divulgate in una fase successiva. In ogni caso, l’era della nuova casa intelligente per Ecovacs e tutti i suoi prodotti è appena iniziata.

Naturalmente, anche i prodotti futuri che l’azienda lancerà sul mercato nel corso dei prossimi mesi e dei prossimi anni potranno sfruttare l’integrazione con Matter che oramai rappresenta uno dei punti di riferimento della gamma Ecovacs. Maggiori dettagli in merito arriveranno a breve.