Aqara rafforza il suo ecosistema annunciando un nuovo passo in avanti dell’integrazione con Matter. La piattaforma Aqara Home, infatti, integra ora più di 50 tipologie di dispositivi abilitati Matter per semplificare l’interoperabilità tra tutti i dispositivi della Smart Home degli utenti. In aggiunta, le funzioni avanzate per la compatibilità con Matter (Advanced Matter Bridging) che erano state introdotte con Aqara Hub M3, presentato lo scorso anno, sono ora su tutti i controller Matter di Aqara in modo da consentire agli utenti la possibilità di sfruttare tutti i vantaggi di un ecosistema sempre più interconnesso.

Un ecosistema sempre più integrato

L’interoperabilità è, sempre di più, un punto di riferimento delle attività di Aqara che, da anni, collabora con tutte le principali piattaforme del settore della Smart Home, da Alexa a Google Home, da Apple Home a SmartThings.

L’azienda ha integrato la compatibilità con Matter in tutta la sua gamma, compresa la lineup di prodotti Zigbee, e ha introdotto la funzione Advanced Matter Bridging che permette la sincronizzazione dei dispositivi tra diverse piattaforme grazie a Matter.

Questa funzione è disponibile su modelli recenti come Hub M3, Camera Hub G5 Pro, Hub M100 and Doorbell Camera Hub G410 oltre che su modelli meno recenti comeHub M2, Hub M1S/M1S Gen 2, Hub E1 e Camera Hub G3.

Aqara punta sempre di più sull’integrazione con Matter. Per questo motivo, un numero sempre maggiore di categorie di dispositivi Matter è ora supportato da Aqara Home. Ecco l’elenco completo:

Aspirapolvere robot

Spine dimmerabili

Rilevatori di fumo e monossido di carbonio

Sensori di qualità dell’aria

Sensori di perdite, gelo e pioggia

Tende e tapparelle

Ventilatori e purificatori d’aria

Condizionatori d’aria e pompe di calore

Valvole e pompe per l’acqua

Sensori di pressione

Pannelli solari e accumulatori di energia

Caricabatterie per veicoli

Lavatrici e asciugatrici

Frigoriferi

Piani cottura, cappe e superfici

Forni e fornelli

Scaldabagni

Lettori video e altoparlanti

Complessivamente, Aqara Home supporta oltre 50 tipologie di dispositivi di dispositivi Matter (a partire dalle versioni firmware Aqara Home 5.1.9 e Matter Controllers 4.3.5).

Eugene You, fondatore, presidente e CEO di Aqara sottolinea: “Aqara è pienamente impegnata ad abbracciare l’interoperabilità multipiattaforma con Matter. Migliorando il supporto di Matter, offriamo agli utenti maggiore flessibilità, personalizzazione ed esperienze migliorate su tutte le piattaforme, offrendo al contempo un valore aggiunto ai nostri clienti, indipendentemente dalla piattaforma che preferiscono.”

C’è anche un nuovo forum

In occasione del nuovo annuncio con cui Aqara ha confermato l’intenzione di estendere, sempre di più, il supporto a Matter, si registra anche il lancio ufficiale del nuovo Aqara Forum. L’azienda ha invitato i suoi utenti ad accedere al forum per fornire idee e mostrare esempi di automazione oltre che per restare aggiornati su tutte le ultime novità legate a Matter.