Una promozione che farà gola a molti, ma che richiede attenzione ai dettagli e rispetto delle condizioni: è questo, in estrema sintesi, il nuovo incentivo lanciato da Starlink, il servizio Internet via satellite targato SpaceX, che ha deciso di regalare il proprio kit hardware a tutti i nuovi clienti che sottoscrivono un piano di abbonamento Residenziale di almeno 12 mesi.

Si tratta di un’offerta già attiva anche in Italia, promossa direttamente via email e che, almeno sulla carta, consente di risparmiare 349 euro; ma come spesso accade, ci sono delle clausole a cui prestare attenzione.

Starlink propone il kit Standard gratis, ma l’impegno è vincolante

Partiamo dall’aspetto più interessante, Starlink offre gratuitamente il kit Standard, ovvero il pacchetto hardware completo necessario per accedere al servizio, a patto che l’utente si impegni ad attivare e mantenere attivo un abbonamento Residenziale per almeno un anno.

Il kit in questione comprende:

antenna satellitare Starlink

cavalletto di montaggio

Router Wi-Fi Gen 3

cavo Starlink da 15 metri

cavo di alimentazione da 1,5 metri

alimentatore da 100-240 V con cavo fisso integrato

Senza promozione, tutto questo avrebbe un costo una tantum di 349 euro, quindi il vantaggio economico è evidente; tuttavia, come sempre quando si parla di promozioni con clausole vincolanti, è bene leggere attentamente le condizioni.

Il piano Residenziale ha un costo mensile di 40 euro, con prestazioni dichiarate per il nostro Paese che si mantengono su livelli più che buoni: download superiore ai 150 Mbps, upload oltre i 25 Mbps e latenza media di circa 25 ms. Dunque, parliamo di un servizio decisamente competitivo, soprattutto per chi vive in zone dove la fibra è ancora un miraggio, ma che va preso con l’impegno richiesto.

Chi aderisce alla promozione ha comunque diritto a un periodo di prova di 30 giorni, durante questo lasso di tempo è possibile testare il servizio senza vincoli e, se insoddisfatti, richiedere il rimborso completo. Fin qui tutto bene, tuttavia è importante sottolineare che il vero vincolo dei 12 mesi parte solo dopo l’attivazione del servizio, che avviene al primo utilizzo o al massimo 30 giorni dopo la consegna del kit (a seconda di quale evento avvenga prima).

E qui arriva il punto critico: se l’utente decide di annullare il servizio dopo il mese di prova, oppure se cambia indirizzo di servizio, modifica il piano, trasferisce il kit o semplicemente non paga puntualmente una fattura, verrà addebitata una “tassa di cambio” di 349 euro, ovvero l’esatto valore del kit ricevuto gratuitamente.

Una sorta di penale nascosta, che di fatto annulla il vantaggio iniziale se non si rispettano le condizioni per tutti e 12 i mesi. Va anche detto che, al momento, questa tassa è espressamente indicata nei siti Starlink di altri Paesi, ma non ancora nella sezione italiana; tuttavia, la promozione ricevuta via email in Italia lascia intendere che le stesse clausole si applichino anche da noi, quindi è consigliabile muoversi con prudenza.

Se avete già valutato l’attivazione di Starlink e siete convinti di utilizzarlo per almeno un anno, questa è senza dubbio una delle offerte più interessanti viste finora, l’hardware viene azzerato, il costo mensile è competitivo e il servizio è stabile anche in aree rurali o montane. Tuttavia, non è un’offerta adatta a chi cerca flessibilità o pensa di cambiare casa a breve, né a chi è restio a impegni a lungo termine.