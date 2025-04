In occasione dell’evento di lancio targato OPPO che ha visto come assoluti protagonisti gli smartphone OPPO Find X8 Ultra, Find X8s e Find X8s+, il produttore cinese ha anche presentato il tablet OPPO Pad 4 Pro e lo smartwatch OPPO Watch X2 Mini, oltre alle cuffie true wireless OPPO Enco Free4, protagoniste di questo contenuto.

Si tratta di un accessorio davvero interessante che riprende l’estetica dei modelli precedenti e offre specifiche di assoluto rilievo nonostante il prezzo di vendita più contenuto rispetto al modello della precedente generazione.

Le cuffie true wireless OPPO Enco Free4 sono ufficiali

Come anticipato in apertura, OPPO ha annunciato le nuove OPPO Enco Free4, cuffie economiche ma non per questo poco interessanti. Esse arrivano in due diverse varianti, evidenziate da due diverse finitiure.

La prima, chiamata Dynaudio Silver, è messa a punto dall’azienda danese omonima specializzata nella produzione di altoparlanti ad alta fedeltà. La seconda, Water Blue, è più standard. In entrambi i casi, è presente la certificazione IP55.

Le cuffie presentano doppio driver (un tweeter a diaframma planare da 6 mm e un woofer a diaframma composito da 11 mm), doppio DAC e godono della certificazione Hi-Res Audio Wireless (supportano l’audio LHDC fino a 1 Mbps).

Le OPPO Enco Free4 offrono poi la cancellazione attiva del rumore fino a 55 dB, ottima notizia per coloro che ascoltano musica anche in ambienti molto rumorosi. Per quanto concerne l’autonomia, con ANC attivo e connessione LHDC, le cuffie garantiscono 5,5 ore di autonomia (22 con la custodia di ricarica); si sale a 11 ore (o 45 con la custodia di ricarica) rinunciando a entrambe queste caratteristiche.

Specifiche tecniche delle OPPO Enco Free4

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa delle nuove OPPO Enco Free4.

Dimensioni custodia di ricarica: 65,4 x 52,4 x 25,3 mm

x x Peso custodia di ricarica: 39,57 grammi

Dimensioni cuffia: 31 x 20,6 mm x 24,2 mm

x x Peso singola cuffia: 4,73 grammi

Certificazione: IP55

Driver: doppio (tweeter da 6 mm e woofer da 11 mm ) Sensibilità: 118 dB a 1 kHz Intervallo di risposta in frequenza: 15-40 kHz

(tweeter da e woofer da ) Funzionalità: cancellazione attiva del rumore (ANC a 55 dB ) tramite doppio microfono Riduzione del rumore dinamico intelligente Riduzione del rumore profondo/moderato/leggero Modalità trasparenza Riduzione del rumore in chiamata tramite AI

a ) tramite Audio spaziale: si

Connettività: Bluetooth 5.4 (Codec LDHC 5.0/AAC/SBC) con certificazione Hi-Res Audio Wireless e modalità a bassa latenza ( 47 ms )

(Codec LDHC 5.0/AAC/SBC) con certificazione e modalità a bassa latenza ( ) Connessione multi-dispositivo: supportata

Batteria: 62 mAh (cuffie) e 530 mAh (custodia di ricarica)

(cuffie) e (custodia di ricarica) Tempi di ricarica: 50 minuti (cuffie), 80 minuti (cuffie + custodia di ricarica) tramite ricarica a 7,5 W (USB Type-C)

Immagini delle OPPO Enco Free4

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi delle OPPO Enco Free4

Le nuove OPPO Enco Free4 arrivano sul mercato cinese in due differenti versioni, una messa a punto da Dynaudio in colorazione Star Silver e una “standard” in colorazione Water Blue e risultano già disponibili al pre-ordine in Cina (saranno in vendita dal 16 aprile 2025) ai seguenti prezzi di listino:

Versione standard al prezzo di 399 yuan (pari a circa 49 euro al cambio attuale)

(pari a circa 49 euro al cambio attuale) Versione Dynaudio al prezzo di 449 yuan (circa 55 euro)

Considerando che il modello precedente (OPPO Enco Free3) non è mai arrivato in Italia, è difficile ipotizzare che questo modello possa arrivare nel Bel Paese.