Un po’ in sordina, Xiaomi ha da poco ufficializzato l’arrivo in Cina delle REDMI Buds 7S, nuovi auricolari true wireless pensati per offrire un’esperienza audio completa e ricca di personalizzazione, pur mantenendo un prezzo che lo inserisce nella fascia più accessibile del mercato.

Una delle funzionalità principali delle REDMI Buds 7S è la cancellazione attiva del rumore (ANC), gestita da due microfoni interni e che utilizza un algoritmo per adattarsi all’ambiente circostante e al tipo di utilizzo, aggiustando automaticamente i parametri di riduzione del rumore. Le cuffie sono in grado di ridurre efficacemente il rumore del vento fino a 9 m/s, offrendo una qualità audio più limpida e chiamate vocali chiare anche durante l’utilizzo all’aperto.

Specifiche tecniche di REDMI Buds 7S

Secondo Xiaomi, le nuove cuffie REDMI Buds 7S sono progettate per offrire una combinazione di qualità sonora, comfort e personalizzazione nell’utilizzo. Oltre alla riduzione attiva del rumore, a spiccare è senza dubbio il supporto all’audio spaziale a 360°, reso possibile grazie all’algoritmo proprietario HRTF.

A livello hardware le cuffie presentano una configurazione a doppio driver, caratterizzata da un’unità dinamica in titanio da 12,4 mm e un driver piezoelettrico ceramico da 5,5 mm. Questa accoppiata garantisce una resa dell’audio bilanciata, con bassi profondi e alti dettagliati, nonostante il dispositivo si inserisca nella fascia budget del mercato.

Sul fronte della personalizzazione, invece, le REDMI Buds 7S possono essere collegate allo smartphone grazie all’app proprietaria Xiaomi Earbuds, che mette a disposizione cinque preset di equalizzazione e il sistema SoundID, che rende possibile la creazione di un profilo sonoro realizzato sulla base delle preferenze uditive dell’utente. Non mancano poi il supporto alla connessione simultanea con due dispositivi, il pairing istantaneo e controlli touch personalizzati.

Sul fronte dell’autonomia, Xiaomi promette fino a 6,5 ore di ascolto continuativo, che salgono fino a 32 ore complessive utilizzando il case di ricarica. È possibile ottenere circa 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica tramite la porta USB di tipo C.

Prezzi e disponibilità di REDMI Buds 7S

I REDMI Buds 7S sono disponibili al preordine in Cina sul sito ufficiale al prezzo di 199 yuan, circa 25 euro. Gli auricolari arriveranno nelle colorazioni Clear Snow White, Light Lake Green e Midnight Black e saranno disponibili a partire dal prossimo 11 aprile. Al momento non ci sono conferme sull’arrivo degli auricolari nel mercato internazionale, ma è lecito aspettarsi un debutto anche nel nostro Paese nei prossimi mesi.