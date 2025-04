È partita una nuova tornata di offerte sullo store GRID, azienda specializzata nella trasformazione in prodotti tech in vere e proprie opere d’arte da collezione. A disposizione degli utenti c’è una selezione di prodotti che viene ora proposta a prezzo scontato. Una delle offerte più interessanti è rappresentata dalla new entry GRID Transformer che rappresenta un vero e proprio omaggio all’iconica serie dei Transformers. Ci sono, però, anche altre opzioni da tenere d’occhio con prodotti di culto come i primi iPhone e alcuni Nokia oltre che le console Nintendo. Andiamo a scoprire i dettagli:

Nuovo promo da GRID: spazio anche ai Transformers

A disposizione degli utenti interessati a una delle opere d’arte da collezione disponibili sullo store GRID troviamo GRID Transformers, ora disponibile al prezzo scontato di 117,70 euro invece di 163,33 euro. Come al solito, il prodotto è acquistabile anche a rate con PayPal ed è possibile sfruttare la consegna anche in Italia, senza alcun problema. Il prodotto dedicato ai Transformers ora in sconto sullo store GRID è questo che riportiamo nell’immagine seguente. L’acquisto in promo può avvenire, invece, dal link qui di sotto.

Sullo store GRID sono disponibili anche gli “hot sale” con numerosi prodotti da collezione che vengono proposti a prezzo scontato. Tra le opzioni disponibili troviamo:

GRID 4S (iPhone 4S) al prezzo di 126,94 euro invece di 154,34 euro

(iPhone 4S) al prezzo di 126,94 euro invece di 154,34 euro GRID Nokia 3310 al prezzo di 126,94 euro invece di 154,34 euro

al prezzo di 126,94 euro invece di 154,34 euro GRID Game Boy al prezzo di 245,66 euro invece di 273,06 euro

al prezzo di 245,66 euro invece di 273,06 euro GRID 1 (iPhone 2G) al prezzo di 364,38 euro invece di 638,35 euro

Per un quadro completo sugli sconti disponibili in questo momento sullo store GRID è possibile accedere alla pagina dedicata alle promozioni in corso, tramite il link qui di sotto. Le offerte saranno accessibili solo per un breve periodo di tempo.

