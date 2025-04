NAVEE ha presentato i nuovi monopattini elettrici ST3 e GT3 oltre a una nuova generazione di e-bike e al Golf Trolley Birdie 3X. Alcuni dei nuovi prodotti di NAVEE sono disponibili da oggi in preordine, con la possibilità di sfruttare uno sconto fino a 100 euro sul prezzo di listino per chi sceglierà di effettuare l’acquisto entro il prossimo 22 di aprile. Andiamo a riepilogare le novità annunciate dal brand.

Una nuova generazione di prodotti

NAVEE, sempre più punto di riferimento del settore della micromobilità, ha arricchito la sua gamma con varie novità. L’azienda ha definito il debutto come un “passo significativo” nella sua missione di “ridefinire la mobilità attraverso prestazioni elevate e soluzioni intelligenti per il trasporto urbano“.

Sergia Guidi di NAVEE ha così commentato il lancio dei nuovi modelli: “Con l’introduzione delle serie ST3 e GT3, NAVEE continua a spingere i confini dell’innovazione nella micromobilità, offrendo prodotti che combinano tecnologia avanzata e design orientato all’utente per migliorare l’esperienza di guida urbana“.

Ecco le novità:

I nuovi monopattini

Tra le novità annunciate da NAVEE troviamo i nuovi monopattini della serie ST3 a cui si affiancano i modelli della serie GT3, per un totale di quattro modelli differenti. Tra le opzioni disponibili troviamo ST3 Pro con motore da 1.350 W che consente di affrontare pendenze fino al 28% senza la perdita di velocità. Questo modello ha il sistema di sospensioni Damping Arm per una guida stabile e fluida e una batteria da 596,7 Wh che porta l’autonomia a 75 chilometri.

C’è anche il modello ST3 da 1.000 W di potenza di picco e con un’autonomia fino a 60 chilometri. A completare la gamma troviamo il GT3 Max, con motore da 1.000 W, per affrontare pendenze fino al 22%, e una batteria da 596,7 Wh per un’autonomia fino a 75 chilometri. C’è anche un sistema di sospensioni anteriori a doppia forcella e posteriori a doppio cilindro che riduce del 40% le vibrazioni. Il quarto modello si chiama GT3 e ha una potenza di 700 W e un’autonomia di 60 chilometri. Tra le caratteristiche troviamo anche localizzazione, protezione antifurto, blocco e sblocco tramite prossimità e integrazione con Apple Find My.

Le e-bike

La nuova gamma di e-bike di NAVEE include tre nuovi modelli:

C7 con autonomia di 60 chilometri e design step-through

con autonomia di 60 chilometri e design step-through F7 con pneumatici larghi e una struttura pensata per affrontare sia i percorsi cittadini che i tratti off-road

con pneumatici larghi e una struttura pensata per affrontare sia i percorsi cittadini che i tratti off-road M7 progettata per le famiglie e per i trasporti pesanti

Ulteriori dettagli sui vari modelli arriveranno successivamente.

Golf Trolley Birdie 3X

A completare la gamma c’è Golf Trolley Birdie 3X con sistema Smart Follow-me. Si tratta di un trolley che può seguire il giocatore su un campo di golf, mantenendo la distanza di 2 metri e garantendo un’autonomia di circa 3 chilometri (pari a circa 3 partite).

I prezzi

I nuovi monopattini NAVEE sono già disponibili in preordine, con una promo lancio che garantisce 100 euro di sconto. Ecco i prezzi:

GT3 : 449€ (invece di 599€)

: 449€ (invece di 599€) GT3 Max : 499€ (invece di 599€)

ST3 : 599€ (invece di 699€)

ST3 Pro : 699€ (invece di 799€)

Ulteriori dettagli sugli altri prodotti del brand arriveranno nelle prossime settimane.

>> Preordina i nuovi monopattini NAVEE <<