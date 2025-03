Apple ha avviato una nuova curiosa iniziativa marketing: sul suo store ufficiale, nella sezione dedicata ai Mac, è stato aggiunto un dispositivo del quale probabilmente molto di voi non hanno mai sentito parlare, Lumon Terminal Pro.

Si tratta di una trovata pubblicitaria, in quanto questo dispositivo appare nella popolare serie TV originale del colosso di Cupertino intitolata Severance o, in italiano, Scissione e disponibile per gli utenti abbonati ad Apple TV+.

Lumon Terminal Pro sullo store di Apple

Sebbene nello store ufficiale di Apple, in alto, sia possibile cliccare su Lumon Terminal Pro (contrassegnato dall’etichetta Novità) per accedere alla scheda ad esso dedicata, in realtà questo dipositivo dal design retrò non è in vendita.

Ed infatti, nella pagina in questione (la trovate qui) è presente soltanto un’immagine di Lumon Terminal Pro, con la sua particolare tastiera blu dal design iconico e un display molto poco moderno, con la possibilità di guardare un video del dietro le quinte della seconda stagione di Scissione.

Per quanto riguarda il video, il team di Apple ci tiene ad avvisare gli utenti che contiene spoiler sulla seconda stagione di Scissione, consigliandone la visione solo a coloro che hanno già visto la serie TV o che, ad ogni modo, non hanno problemi ad avere qualche anticipazione sul suo contenuto.

Nel presentare questo video il colosso di Cupertino precisa che il regista Ben Stiller e il montatore capo Geoffrey Richman raccontano come l’emozionante finale di stagione di Scissione sia stato montato su Mac mini, iMac e MacBook Pro, analizzando l’importanza fondamentale del rapporto tra narrazione e montaggio.

Il colosso di Cupertino sfrutta l’occasione per pubblicizzare un’interessante iniziativa in corso dedicata a chi deciderà di acquistare un Mac entro il 30 giugno 2025, in virtù della quale sarà possibile usufruire per tre mesi senza costi di Apple TV+ (decorsi i quali il canone sarà di 9,99 euro al mese).