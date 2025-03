La gamma di monitor da gaming Samsung Odyssey rappresenta un punto di riferimento per tantissimi videogiocatori, con modelli disponibili praticamente in tutte le fasce di prezzo, con soluzioni dedicate a chi cerca un monitor da gaming entry level (ma di ottima qualità) e anche a chi, invece, punta al top, con pannelli OLED, di grandi dimensioni e con elevato refresh rate. Samsung sta per presentare la nuova gamma di monitor Odyssey 2025. Per l’occasione, gli utenti avranno l’occasione di ottenere un codice sconto per acquistare uno dei modelli di nuova generazione. Vediamo i dettagli sulla promo appena lanciata da Samsung.

I nuovi Monitor Odyssey 2025 stanno per arrivare

Samsung presenterà a breve i nuovi monitor Odyssey 2025 che arriveranno sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane. In occasione del lancio commerciale, la casa coreana ha predisposto una promo molto interessante. Registrandosi sul sito ufficiale di Samsung, infatti, gli utenti riceveranno un codice sconto di 150 euro che potrà essere utilizzato per acquistare uno dei monitor Odyssey 2025 che saranno al centro della promo lancio della casa coreana.

Il codice potrà essere utilizzato sul Samsung Shop (anche tramite l’app). Ci sono due modi per registrarsi. Il primo è utilizzare il proprio account Samsung. Il secondo, invece, prevede l’inserimento del proprio indirizzo e-mail. Accettate le condizioni, la registrazione sarà completa e il codice sconto sarà inviato tramite e-mail da Samsung.

C’è tempo fino al prossimo 30 marzo 2025 per completare la registrazione e ricevere il codice promo per ottenere lo sconto. Come annunciato nei giorni scorsi, infatti, i preordini dei nuovi Odyssey 2025 prenderanno il via il 31 marzo 2025. Chi avrà effettuato la registrazione, potrà sfruttare lo sconto di 150 euro per completare l’acquisto.

Per sfruttare la promo basta seguire il link qui di sotto:

>> Ottieni qui il coupon di 150 euro sui nuovi Monitor Odyssey 2025 <<

Ricordiamo che Samsung ha già annunciato alcuni dei nuovi modelli Odyssey della gamma 2025 in arrivo in Italia. Per saperne di più vi rimandiamo all’articolo qui di sotto.