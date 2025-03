Se siete alla ricerca di un buon notebook dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera (che si terrà fino al prossimo 31 marzo), Amazon ha infatti ben pensato di proporre il notebook MSI Modern 14 con un ottimo sconto del 16% rispetto al prezzo più basso degli ultimi giorni: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

MSI Modern 14: Intel i7, 16 GB di RAM e tanto altro

Nel caso dell’offerta proposta da Amazon, il notebook si presenta nella sua colorazione Nero. Con un peso di appena 1,4 kg risulta dunque perfetto per essere trasportato ovunque, permettendo di lavorare anche in mobilità. Il notebook MSI Modern 14 dispone di un display Full HD da 14 pollici di diagonale con frequenza d’aggiornamento pari a 60 Hz. Tutto è alimentato dal processore Intel i7-1355U con frequenza massima pari a 5,0 GHz, che abbinato ad una RAM da 16 GB è in grado di assicurare buone prestazioni.

Al suo interno si trova un SSD da 512 GB di memoria, dentro cui è possibile archiviare foto, video e file di qualsiasi altra tipologia. Tra le funzionalità più significative ricordiamo in particolare Flip-n-Share, che permette di condividere lo schermo con altri dispositivi in modo semplice e intuitivo. Il nuovo touchpad presenta dimensioni maggiori rispetto ai precedenti modelli, consentendo di aumentare la produttività anche quando si è in movimento.

Grande focus è stato riservato anche alla connettività, con la presenza di porte USB-A, USB-C, microSD e HDMI che consentono di collegare diverse tipologie di dispositivi esterni.

Se siete interessati ad acquistarlo, il notebook MSI Modern 14 è disponibile in offerta limitata su Amazon a soli 589 euro, permettendovi così di risparmiare oltre 100 euro rispetto al prezzo più basso degli ultimi giorni. Vi ricordiamo infine che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, per cui potrete godere della spedizione gratuita grazie all’abbonamento ad Amazon Prime.

Acquista notebook MSI Modern 14 a soli 589 euro