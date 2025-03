Segnalazioni, su segnalazioni, su segnalazioni hanno portato il team di sviluppo di Waze, popolarissima app di navigazione che ormai da un po’ di tempo è di proprietà di Google, a prendere una decisione drastica.

A partire da questa settimana, nella versione per iOS dell’app, verrà gradualmente eliminata l’integrazione con Google Assistant, non più funzionante da oltre un anno quando invocato all’interno dell’app.

Waze dismette Google Assistant dall’app per iPhone

Tramite un post pubblicato sul portale discuss ufficiale, il team di supporto di Waze ha informato la community su un importante aggiornamento che investe l’integrazione di Google Assistant nell’app di navigazione:

Come molti di voi avranno probabilmente notato, questa funzionalità non funziona come previsto da oltre un anno e ci scusiamo sinceramente per il prolungato inconveniente. Invece di limitarci a patchare una funzionalità che ha incontrato difficoltà continue, abbiamo deciso di eliminare gradualmente Google Assistant su iOS a partire da domani e sostituirlo con una soluzione di interazione vocale migliorata nel prossimo futuro. Come sempre, ci impegniamo a tenervi informati e condivideremo maggiori dettagli man mano che procediamo. È importante notare che Google Assistant continuerà a funzionare senza problemi su Waze per Android, dove ha sempre funzionato in modo affidabile.

In soldoni, quindi, il team di sviluppo ha deciso di abbandonare Google Assistant nella versione per iOS dell’app, senza però sostituirlo con un altro assistente ma con un nuovo sistema di interazione vocale che verrà implementato in futuro.

Resta da capire se, così come avverrà sui dispositivi Android, anche su Waze per iPhone verrà implementato il supporto a Gemini. Vi aggiorneremo nel caso in cui emergano evidenze riguardanti ciò.

Come scaricare o aggiornare l’app di Waze per iPhone

L’app di Waze per iPhone può essere scaricata attraverso l’App Store: basterà raggiungere la pagina dell’app (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni”, nel caso in cui doveste scaricarla per la prima volta, o su “Aggiorna”, nel caso in cui sia presente un aggiornamento.