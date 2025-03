La primavera, iniziata qualche giorno fa, è da sempre la stagione delle grandi pulizie, per prepararsi alla bella stagione e rimettere in sesto anche la casa dopo i mesi più freddi. Dreame è uno dei produttori più apprezzati nel campo della smart home, in particolare in quello degli aspirapolvere robot e degli aspirapolvere cordless.

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, Dreame ha lanciato una nuova iniziativa promozionale, con offerte valide anche sul proprio store ufficiale, con tantissimi sconti anche su prodotti appena lanciati sul mercato come Dreame X50 Ultra Complete o Dreame H15 Pro. Le offerte andranno avanti solo fino al 31 marzo, quindi vi consigliamo di affrettarvi per riuscire ad approfittare delle promozioni e non rischiare di rimanere a secco.

Abbiamo selezionato per voi alcuni dei prodotti più richiesti, ma a fine articolo troverete una lista più ampia di prodotti scontati, con risparmi davvero niente male.

Dreame X50 Ultra Complete

È il modello di punta del colosso asiatico ed è stato presentato nel mese di gennaio nel corso di CES 2025, la grande fiera elettronica che si è svolta a Las Vegas. Dreame X50 Ultra Complete include le novità annunciate sotto forma di prototipi a IFA 2024 e nonostante dal punto di vista estetico possa sembrare una copia dei Dreame X40 Ultra, è un modello profondamente diverso.

La grande novità sono le “gambe” robotiche, che permettono al robot di superare soglie e dislivelli alti fino a 6 centimetri. Non è una novità assoluta, ma nessuno aveva adottato la soluzione delle due “gambe” per alzare così tanto un robot dal pavimento. VersaLift invece è la tecnologia che fa esattamente il contrario, e permette di ritrarre la torretta laser così da consentire al robot aspirapolvere di raggiungere un’altezza complessiva dal pavimento di appena 89 millimetri.

Quando il sistema laser rientra, la navigazione continua con un sistema frontale che include dToF e telecamera RGB (usata anche per sorvegliare la casa. Si chiama invece HyperStream la soluzione di Dreame contro i grovigli causati da peli e capelli. È in grado di raccogliere capelli lunghi fino a 30 centimetri senza che si formi alcun intrico che a lungo andare richiederebbe l’intervento dell’utente per ripristinare l’efficienza di pulizia.

Decisamente elevata anche la potenza di aspirazione Vormax che raggiunge i 20.000 Pa e permette di raccogliere anche i detriti più grandi, mentre Dual Flex Arm consente alla spazzola laterale e al mocio destro di essere estratti così da ottenere la massima qualità di pulizia negli angoli delle stanze e lungo i bordi di mobili e battiscopa. I moci, come accadeva per X40 Ultra, possono essere montati automaticamente nella stazione di ricarica.

Quest’ultima può riempire il serbatoio interno del robot con acqua pulita e soluzione detergente, raccoglie la polvere e lava i panni con acqua calda a 80 gradi, con l’aggiunta di una luce UV per rimuovere più efficacemente i batteri e garantire una igiene ancora più profonda.

Dreame L10s Ultra Gen 2

Se il modello precedente è fuori dal budget che vi siete prefissati, nessun problema, potete sempre puntare su Dreame L10s Ultra Gen 2, un robot aspirapolvere dalla scheda tecnica particolarmente valida. La potenza di aspirazione raggiunge i 10.000 Pa, un dato sufficiente a garantire un’ottima pulizia su qualsiasi superficie, tappeti inclusi.

La soluzione per ridurre ai minimi termini i capelli aggrovigliati si chiama TriCut, una spazzola dotata di lame che tagliano i capelli spingendoli verso il condotto di aspirazione e il serbatoio interno, limitando drasticamente la necessità di intervento da parte dell’utente. Con MopExtend il mocio destro può essere esteso per raggiungere il battiscopa o il bordo dei mobili, così da migliorare nettamente la pulizia durante il lavaggio, e con DuoScrub anche le macchie più ostinate vengono rimosse, grazie a una pressione elevata dei panni sul pavimento.

La stazione di ricarica è decisamente evoluta, raccoglie la polvere dal contenitore interno e la convoglia in un sacchetto da sostituire ogni 2-3 mesi, aggiunge acqua pulita nel serbatoio del robot e immette la corretta quantità di detergente per evitare che rimangano segni e aloni sul pavimento. Potete acquistare anche lo speciale kit che permette di collegare la stazione all’impianto di casa, un tubo per l’acqua pulita e uno per lo scarico di quella sporca, derivante dal lavaggio dei moci.

Molto buona l’autonomia, che raggiunge le 4 ore, sufficienti per pulire abitazioni e appartamenti di grandi dimensioni. La ricarica è più veloce rispetto alle generazioni precedenti e può essere pianificata nelle fasce orarie più convenienti, un’ottima soluzione per ridurre i costi in bolletta.

Dreame H15 Pro

Anche se la comodità dei robot aspirapolvere è innegabile, visto che è possibile pianificare le pulizie quando non siamo in casa, ci sono delle situazioni in cui serve una soluzione più rapida ed efficace. Qui entrano in gioco gli aspirapolvere per secco e umido (li chiamano anche lavapavimenti), capaci di pulire il pavimento con un solo passaggio, raccogliendo polvere e sporco ma anche liquidi, lavando con acqua e la giusta dose di detergente.

Vi basta assicurarvi di avere sempre il serbatoio dell’acqua pulita pieno, così premendo un pulsante sarete sempre pronti alle pulizie. Il contenitore dell’acqua sporca va vuotato al termine delle pulizie, dopo aver eseguito la procedura di pulizia automatica, per evitare cattivi odori. La pulizia automatica è uno dei punti di forza di questo prodotto, visto che la base usa acqua a 100º per rimuovere sporco e batteri e aria calda a 90 gradi per asciugare rapidamente la spazzola, evitando che si possano formare muffe.

Con GapFree AI DescendReach vengono raggiunti senza problemi anche gli angoli frontali più difficili: si tratta di un piccolo braccio robotico pensato per evitare che rimangano piccole aree non pulite davanti alla spazzola. Il corpo dell’aspirapolvere può essere reclinato fino a 180º, quindi può infilarsi anche sotto ai mobili per pulire ovunque, senza dover ricorrere ad altri strumenti di pulizia.

Dreame ha scelto una nuova batteria dalla maggiore autonomia (fino a 60 minuti), così da pulire con maggiore cura tutta la casa senza doversi affrettare. I movimenti sono resi più semplici grazie al sistema GlideWheel, con l’intelligenza artificiale che regola la trazione delle ruote così da rendere più leggero e manovrabile l’aspirapolvere.

Dreame R20

Quello che un aspirapolvere per secco e umido non può fare è pulire tutte le superfici di casa, vista la spazzola motorizzata e le sue funzioni. Dreame R20 si presenta quindi come il complemento ideale per le pulizie, anche si vi affidate a un robot aspirapolvere. Ha una potenza di aspirazione di 190 AW, una autonomia di circa 90 minuti, grazie alla gestione automatica della potenza in base allo sporco rilevato, e ha una serie di accessori utili per pulire tutta la casa. E con lo schermo LED posto sopra al motore potete sempre conoscere l’autonomia residua, la potenza applicata ed eventuali problemi che dovessero insorgere durante l’utilizzo.

La spazzola principale motorizzata utilizza LED a luce blu per individuare quelle particelle di polvere e sporco che risultano invisibili con una classica luce bianca. in questo modo diventa più facile pulire al meglio, soprattutto negli angoli più scuri e sotto ai mobili, punti dove lo sporco si annida più facilmente.

Tra gli accessori forniti in dotazione troviamo anche una piccola spazzola motorizzata, ideale per la pulizia dei materassi, dei cuscini e dei divani, raccogliendo acari e polvere lasciando tutto più pulito. Il sistema di filtraggio a cinque stadi consente di bloccare fino al 99,95% delle polveri sottili, così da avere una migliore qualità dell’aria in casa, evitando gli effetti di una scopa tradizionale, che solleva la polvere e la reimmette nell’aria.

La batteria rimovibile vi permette di avere una maggiore durata nel tempo, e nel caso abbiate un’abitazione molto grande da pulire, vi consente di acquistare una seconda batteria per raddoppiare l’autonomia complessiva. E il peso è particolarmente contenuto, visto che Dreame ha utilizzato fibra di carbonio per rendere il dispositivo leggero e maneggevole.

Altri prodotti in offerta

Oltre ai prodotti di cui vi abbiamo appena parlato, sullo store ufficiale e su quello Amazon trovare una selezione più ampia di dispositivi in promozione.

Informazione Pubblicitaria