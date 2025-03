È primavera solo da qualche giorno e Amazon ha deciso di celebrarla con la Festa delle Offerte di Primavera, e tra le migliaia di brand coinvolti non poteva mancare ECOVACS, colosso asiatico specializzato nella realizzazione di robot aspirapolvere. Gli sconti sono particolarmente allettanti visto che raggiungono il 50% rispetto al prezzo di listino, un’ottima occasione per acquistare un valido aiutante domestico.

Il brand ha deciso di puntare forte su tre modelli che occupano tre diverse fasce i prezzo, per raggiungere utenti con budget e necessità differenti, ma a fine pagina trovate anche il link per visualizzare tutti i prodotti in promozione. Ricordiamo che gli sconti sono valido, salvo esaurimento scorte, solo dal 25 al 31 marzo.

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI

ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI (qui trovate la nostra recensione), modello di punta del produttore asiatico, rappresenta un’innovazione significativa nel settore dei robot aspirapolvere e lavapavimenti. Introdotto recentemente sul mercato italiano, questo dispositivo si distingue per il suo avanzato sistema di lavaggio, basato sulla tecnologia OZMO ROLLER. Tale sistema impiega un rullo rotante, operante a 200 giri al minuto e coadiuvato da 16 ugelli per l’erogazione costante di acqua, garantendo una pulizia approfondita di ogni superficie. L’unità è inoltre dotata di un meccanismo di estensione della spazzola laterale, progettato per assicurare la pulizia ottimale dei bordi e degli angoli. La pressione esercitata sul pavimento, pari a 4.000Pa, consente la rimozione efficace anche delle macchie più ostinate.

L’efficienza di aspirazione è garantita dalla spazzola principale con tecnologia ZeroTangle 2.0, che previene la formazione di grovigli di peli e capelli, e dalla spazzola laterale estensibile. La potenza di aspirazione di 18.000 Pa assicura la rimozione di polvere e detriti di varia natura.

La stazione di ricarica multifunzione offre una gamma completa di funzionalità, tra cui il lavaggio del panno con controllo della temperatura, l’asciugatura ad aria calda a 63 ºC, il rifornimento automatico di acqua e detergente, e lo svuotamento del contenitore della polvere. L’autonomia del dispositivo, supportata da una batteria da 6.400 mAh, consente la pulizia di aree fino a 300 metri quadrati. L’integrazione del sistema YIKO-GPT permette a DEEBOT X8 PRO OMNI di interpretare comandi vocali complessi e di selezionare automaticamente le impostazioni ottimali per ogni ciclo di pulizia.

ECOVACS DEEBOT X5 OMNI

Nonostante il prezzo dovuto all’attuale promozione, ECOVACS DEEBOT X5 OMNI si conferma come un dispositivo di fascia alta, essendo uno dei modelli di punta dello scorso anno, mantenendo un’elevata validità, specialmente considerando il prezzo corrente. L’unità vanta una potenza di aspirazione di 12.800 Pa ed è coadiuvata da una spazzola principale larga 200 millimetri, progettata per massimizzare la raccolta di detriti per ogni ciclo, incrementando l’efficienza complessiva del 19% secondo le specifiche del produttore.

Il robot è capace di superare ostacoli fino a 22 millimetri e di sollevare i panni rotanti utilizzati per il lavaggio fino a 15 millimetri, prevenendo il contatto con tappeti e la formazione di tracce durante il rientro alla stazione di ricarica. La spazzola principale implementa il design ZeroTangle, ottimizzato per convogliare peli e capelli verso il contenitore di raccolta dello sporco.

La stazione di ricarica si distingue per le sue funzionalità avanzate, che includono il lavaggio dei panni con acqua calda a 70 gradi, l’asciugatura ad aria calda, il riempimento automatico del serbatoio dell’acqua del robot, lo svuotamento del contenitore della polvere e la pulizia automatica della base, riducendo significativamente l’intervento manuale richiesto.

Grazie al sistema TrueDetect 3D 3.0, ECOVACS DEEBOT X5 OMNI è in grado di rilevare con precisione gli ostacoli imprevisti, ricalcolando il percorso in modo efficiente. La forma a “D” del robot ottimizza la pulizia degli angoli, garantendo risultati superiori. Il dispositivo è disponibile in nero o bianco, offrendo due opzioni estetiche per l’integrazione in diversi ambienti domestici.

ECOVACS N20 Pro Plus

In conclusione ecco ECOVACS DEEBOT N20 PRO PLUS, un robot di fascia media, attualmente offerto a un prezzo concorrenziale tipico dei modelli base. L’unità è equipaggiata con una spazzola principale dotata di tecnologia ZeroTangle, pensata per minimizzare la formazione di grovigli dovuti alla raccolta di peli e capelli. La potenza di aspirazione si attesta a 8.000 Pa, mentre la batteria da 5.200 mAh garantisce un’autonomia operativa fino a cinque ore, variabile in funzione delle modalità di utilizzo.

Il sistema di mappatura rapida, completabile in meno di dieci minuti, consente una pulizia precisa sin dal primo impiego. TrueMapping impiega un sistema di scansione laser per delineare il percorso ottimale, coadiuvato da un algoritmo avanzato che ottimizza la sequenza di pulizia. Il lavaggio dei pavimenti è affidato alla tecnologia OZMO Pro 2.0, che si avvale di un panno umido che esercita una pressione di 6N sul pavimento per rimuovere efficacemente lo sporco.

La stazione di ricarica integra la tecnologia PureCyclone per la raccolta di detriti dal serbatoio interno del robot, convogliandoli in un contenitore privo di sacchetto, svuotabile direttamente nel cestino, con conseguente riduzione dei costi operativi. Il sistema di filtrazione a quattro stadi trattiene le particelle di polvere, rilasciando nell’ambiente aria depurata.

