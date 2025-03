Martedì scorso, 18 marzo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha annunciato il lancio di PUN Maps, l’app ufficiale della Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per veicoli elettrici (in sigla PUN), una sorta di mappa ufficiale delle colonnine di ricarica, uno strumento nato come servizio pubblico quasi un anno fa. Vediamo come funziona e cosa ci si può fare.

Cos’è PUN Maps e come funziona l’app per trovare le colonnine di ricarica

È sostanzialmente la Piattaforma Unica Nazionale sotto forma di app, versione adattata agli smartphone che permette di localizzare e individuare i punti di ricarica più vicini alla propria posizione, di trovarne altri in una determinata zona, di confrontarne le caratteristiche, di conoscere la disponibilità e i tipi di connettori compatibili, la massima potenza erogabile e il gestore dell’infrastruttura.

PUN Maps integra dei filtri per scremare la ricerca: per tipo di connettore (tipo 1, tipo 2, tipo 3, CHAdeMO, CCS1, CCS2 e Tesla), per stato della colonnina (attivo o non attivo), per operatore (CPO) e per potenza (Slow da 0 a 7 kW, Quick da 7,1 a 22 kW, Fast da 22,1 a 50 kW, Ultra fast da 50,1 a 150 kW e HPC maggiore di 150 kW).

Previous Next Fullscreen

A differenza di altre app simili legate ad aziende e sviluppatori privati, PUN Maps essendo promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e realizzata in collaborazione con GSE e RSE (rispettivamente Gestore dei Servizi Energetici e Ricerca sul Sistema Energetico) è un servizio istituzionale (non a scopo di lucro) e una fonte centralizzata di dati verificati.

🚗PUN Maps, online l’app della Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica per i veicoli elettrici, promossa dal @MASE_IT e realizzata in collaborazione con il #GSE e #RSE.

👉Leggi la news: https://t.co/s69kqD7RB9 pic.twitter.com/edWXq0q3b7 — GSE (@GSErinnovabili) March 21, 2025

Ad oggi mancano tuttavia alcuni dati importanti, in primis i prezzi, ma anche uno spazio in cui gli utenti possano riportare dei feedback sulle strutture di ricarica. Ma almeno sulla prima questione il Ministero aveva già promesso una prossima integrazione lo scorso dicembre.

Link per scaricare l’app PUN Maps dal Google Play Store (per Android)

Link per scaricare l’app PUN Maps dall’App Store (per iOS)