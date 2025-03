La Sony PS5 Pro è stata svelata ufficialmente il 10 settembre 2024 come versione potenziata della PlayStation 5 “originale” che migliora lato hardware (GPU più potente, memorie più veloci, supporto al ray-tracing avanzato) e lato godibilità (fino a 120 fps su schermi 4K e tecnologia PSSR basata sull’IA), pur mantenendo la compatibilità con tutti i giochi della sorellina minore.

Oggi è possibile acquistare la console targata Sony a poco più di 200 euro sul portale di AliExpress che, per festeggiare il quindicesimo anniversario, ha attivato un’interessante promozione che permette di risparmiare belle somme (fino all’80%) su prodotti provenienti da qualsiasi categoria, dall’elettronica di consumo all’informatica, dalla smart home alle console di gioco. In più c’è anche un meccanismo con coupon sconto aggiuntivi che permette di risparmiare ulteriormente.

AliExpress compie 15 anni e festeggia con una super promozione

Fino alle 23:59 di domenica mercoledì 26 marzo 2025, sul portale di AliExpress è attiva la interessantissima promozione “Anniversario con i Saldi” che propone un’infinità di prodotti con sconti fino all’80%.

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi, oltre alle scontistiche che fanno parte dell’offerta, il colosso cinese dell’e-commerce festeggia il 15° anniversario mettendo a vostra disposizione alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 70 euro sul totale dell’ordine.

Coupon TUTTOA2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 19 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 19 euro Coupon TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon TUTTOA8 – per ottenere 8 euro di sconto su un ordine minimo di 59 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 59 euro Coupon TUTTOA12 – per ottenere 12 euro di sconto su un ordine minimo di 89 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 89 euro Coupon TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TUTTOA40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 239 euro Coupon TUTTOA60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 369 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 369 euro Coupon ASIT70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 469 euro

Per completezza d’informazione, va segnalato che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Sony PS5 Pro in super offerta con coupon sconto

Tra le offerte più interessanti della promo Anniversario con i Saldi di AliExpress spicca la console Sony PS5 Pro, proposta a un prezzo decisamente più basso rispetto a quello che si trova online tramite altri canali.

Il prezzo di partenza è pari a 725,25 euro ma, grazie a un coupon sconto da 70 euro, scende abbondantemente sotto il muro dei 700 euro: il prezzo finale è quindi di 655,25 euro, non male considerando che di norma si trova a 799 euro! Inoltre, è prevista la spedizione gratuita dalla Spagna

Acquista Sony PS5 Pro a 655,25 euro su AliExpress (sfruttando il coupon sconto da 70 euro ASIT70)

La Sony PS5 Pro è solo uno tra i migliaia di prodotti che fanno parte della promozione Anniversario con i Saldi di AliExpress: come sempre, sul portale del colosso cinese dell’e-commerce è possibile trovare praticamente qualsiasi cosa e, grazie a questa promo, c’è la possibilità di trovarla in sconto.

Informazione Pubblicitaria