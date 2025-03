Arriva un importante aggiornamento per Threads, l’ultimo social network del gruppo Meta, che può vantare colossi del calibro di Facebook e Instagram.

Ebbene, il team di sviluppatori ha deciso che finalmente gli utenti potranno avere la possibilità di modificare il feed predefinito nell’applicazione, mettendo così fine ad una delle limitazioni più contestate da coloro che si sono avvicinati a questo social network.

Le novità introdotte in Threads

In pratica, in seguito a questo nuovo aggiornamento, gli utenti potranno avere più potere di gestione sul feed predefinito dell’app, visualizzando così più contenuti vicini a quelle che sono le loro preferenze, senza il caos del feed For You.

Risale allo scorso novembre l’annuncio da parte di Mark Zuckerberg dell’avvio della fase di test per questa nuova funzionalità ma nei mesi successivi il colosso dei social non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo.

A quanto pare, la fase di test è ora terminata e la nuova funzionalità è pronta per essere messa a disposizione di tutti gli utenti, aiutando così il team del servizio ad affrontare le critiche secondo cui Threads non è particolarmente utile per seguire gli eventi in tempo reale, ciò in quanto spinge gli utenti al feed For You, il cui algoritmo spesso mette in evidenza post più vecchi (ma con molte risposte) invece che quelli più recenti degli account seguiti.

Ma l’aggiornamento appena annunciato porta con sé altre novità, come la possibilità di aggiungere fino a dieci “Topic” alla propria biografia, che possono essere usati per mostrare i propri interessi e connettersi con utenti che li condividono.

Ed ancora, per i creatori di contenuti Threads suggerisce argomenti di tendenza quando scrivono i loro nuovi post.

Infine, migliora anche il lettore multimediale, con nuovi pulsanti per mettere in pausa, avviare la riproduzione e saltare in avanti e indietro, rendendo più piacevole la visualizzazione dei video.

Potete scaricare Threads per iOS dall’App Store e la versione per Android dal Google Play Store.