Nella giornata di ieri, martedì 18 marzo, Minecraft ha annunciato il lancio di “Peter is Here“, una nuova esperienza di apprendimento interattivo inclusa sulla piattaforma Minecraft Education. Permette cioè di esplorare la Basilica di San Pietro in Vaticano di Roma in modo virtuale, servendosi di una replica digitale ricca di storie e di informazioni utili per la didattica.

«Questa esperienza si propone di accompagnare gli studenti alla scoperta dell’affascinante e multiforme realtà spirituale, artistica e architettonica custodita nella Basilica di San Pietro. […] Mi auguro che l’esperienza di gioco qui presentata possa favorire, grazie alle molteplici opportunità offerte dalla piattaforma, un’autentica immersione in questo cammino di conoscenza e riflessione» ha detto il Cardinale Mauro Gambetti, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano, Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, e Presidente della Fabbrica di San Pietro.

Lo scorso novembre Microsoft, che ha collaborato al progetto “Peter is Here” insieme a La Basilica di San Pietro, Città del Vaticano, aveva presentato la versione virtuale della basilica di San Pietro in Vaticano, uno strumento che riproduce le bellezze architettoniche e artistiche dell’edificio facendo leva sull’intelligenza artificiale, da cui deriva anche questa nuova esperienza di apprendimento interattivo integrata in Microsoft Education.

Sono stati infatti impiegati vari strumenti che utilizzano l’AI, a partire da Microsoft Copilot per la ricerca e la documentazione delle esperienze storiche del gioco, Microsoft Designer per la concettualizzazione delle attività del gioco, Microsoft Visual Studio e GitHub Copilot per le meccaniche, oltre a Microsoft Copilot e Azure openAI GPT 4.0 per adeguare i testi all’età dei destinatari e per garantirne l’accessibilità.

Le scuole italiane e quelle cattoliche di tutto il mondo saranno tra le prime a integrare “Peter is Here” nei loro programmi scolastici, esperienza interattiva che è già disponibile per tutti gli utenti con licenza nella library di lezioni di Minecraft Education a questo link. Possono accedere gratuitamente a una versione di prova scaricando l’app e accedendo con il proprio account Office 365 o Microsoft 365 Education sia gli studenti che gli insegnanti, i quali hanno accesso inoltre a un Power Point pronto per essere usato in classe durante le lezioni.

«Il traguardo di oggi rappresenta una naturale e importante estensione della partnership di Microsoft con il Vaticano e un altro grande passo avanti. Siamo riusciti a consegnare la cultura, la religione e il patrimonio di questa meravigliosa istituzione nelle mani dei bambini di ogni paese del mondo» ha detto il vice presidente di Microsoft Brad Smith.