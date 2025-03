JBL ha appena lanciato in Cina il suo nuovo smart speaker Bluetooth, con sveglia, radio e ricarica wireless. Chiamato Rise, è venduto a un prezzo pari a 999 yuan (131 euro al cambio attuale) ed è disponibile per il pre-ordine sul sito internet jd.com. Non risulta invece ancora disponibile sul sito ufficiale del produttore.

Le specifiche tecniche di JBL Rise

Per quanto riguarda le sue principali caratteristiche, JBL Rise si presenta con un design elegante, non troppo innovativo ma sufficientemente minimalista da poter essere facilmente integrato in qualsiasi stile di interior design. È dotato di un display LED a luminosità regolabile con caratteri di grandi dimensioni, utili per una facile visibilità anche a distanza, e di pulsanti fisici per un controllo ancora più intuitivo.

Lo speaker è dotato di due driver full-range indipendenti per garantire un audio più dinamico, chiaro e bilanciato in qualsiasi condizione di utilizzo. È dotato di Bluetooth 5.3 e del sistema di riproduzione radio FM, con supporto di tre stazioni preimpostate: sarà dunque possibile memorizzare le frequenze preferite per garantirsi un accesso ancora più rapido.

Infine, JBL Rise è caratterizzato da un modulo di ricarica wireless da 5W posizionato sulla parte superiore, al fine di consentire una ricarica comoda e sicura del proprio smartphone, e di una porta USB posteriore per la ricarica via cavo. Presenta un adattatore di alimentazione CA con ampia compatibilità di tensione (100-240V). Lo speaker misura 218 mm x 65 mm x 148 mm e pesa 0,75 kg.