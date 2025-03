Se siete tra i fortunati possessori di una delle ultime GPU NVIDIA della serie RTX 50, potreste aver incontrato un bug che porta lo schermo del computer a diventare improvvisamente nero, causando un riavvio del sistema. La scorsa settimana, l’azienda ha tentato di risolvere il problema con un aggiornamento dei driver, che ha però portato a ulteriori bug. Ora, il produttore assicura di aver risolto il difetto con un driver hotfix, anche se per alcuni utenti il problema ancora persiste.

Il problema dello schermo nero colpisce tutte le GPU della serie RTX 50, inclusa la Geforce RTX 5070: il bug si verifica quando è attiva la funzione Multi-Frame Generation di NVIDIA durante le sessioni di gaming, causando un crash che obbliga al riavvio del sistema. Con il driver hotfix 572.75 l’azienda afferma di aver risolto sia questo problema, sia un bug che colpisce le RTX 5080 e RTX 5090, che dopo un riavvio funzionano a frequenze inferiori rispetto a quelle previste.

Questo è il changelog ufficiale del driver:

[GeForce RTX 5080/5090] Graphics cards may not run at full speeds on system reboot when overclocked [5088034]

[GeForce RTX 50 series] GeForce RTX 50 series GPUs crashes with black screen [5120886]

Secondo alcuni utenti il problema persiste ancora

NVIDIA non pubblica spesso driver hotfix, poiché questi non seguono il consueto iter di rilascio e non sono disponibili tramite i canali ufficiali, come l’app del produttore. L’azienda stessa chiarisce che si tratta di versioni beta dei driver, distribuite con un controllo qualità più ridotto per accelerare la diffusione delle correzioni.

Ed è probabilmente per questo motivo che, nonostante l’aggiornamento, alcuni utenti segnalano che il bug dello schermo nero continua ancora a manifestarsi. Un’altra criticità che invece non è ancora stata risolta e non è neanche presente nel changelog del driver riguarda l’utilizzo combinato del Frame Generation e del V-Sync forzato, che provoca un’elevata latenza nei comandi di input.

Il problema dello schermo nero sulle GPU della serie RTX 50 pare dunque avere cause più complesse, che potrebbero derivare sia dal software che dall’hardware, e potrebbe essere necessario effettuare ulteriori accertamenti per risolvere il problema a monte. Per evitare il rischio di conflitti tra driver, NVIDIA consiglia comunque di eseguire una pulizia completa con Display Driver Uninstaller prima di installare l’hotfix, dato che questi aggiornamenti non vengono gestiti direttamente dall’app ufficiale.

Se siete tra i possessori di una di queste schede video e non avete riscontrato nessun problema, l’azienda sconsiglia di installare l’hotfix. Per tutti quelli che invece non hanno urgenza di risolvere questi bug, il consiglio è quello di aspettare il rilascio del prossimo aggiornamento certificato e ufficiale.