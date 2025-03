Pur essendo sul mercato “solo” dal 2016, 70mai è già diventato un marchio leader nel mercato delle dashcam, quelle telecamere da montare sul parabrezza dell’auto per registrare eventuali incidenti, sia in movimento che da fermi. Forte di una posizione dominante, il produttore ha annunciato la sua nuova soluzione, 70mai Dash Cam 4K Omni, una versione aggiornata e migliorata della prima dash cam a 360º, pensata per aumentare ulteriormente la sicurezza alla guida.

Sono numerose le novità introdotte dal nuovo dispositivo, pensate per allinearsi con le richieste in continua evoluzione da parete dell’utenza, con nuove funzioni pensate espressamente per controllare la propria auto anche quando è parcheggiata, e altre per offrire una copertura integrale delle riprese.

70mai Dash Cam 4K Omni

La nuova dashcam introduce la registrazione a doppio canale, con l’aggiunta di una telecamera posteriore che permette di avere una copertura integrale dell’auto, con una qualità video elevatissima su tutti i fronti. Il sistema utilizza una telecamera frontale Sony STARVIS 2 (IMX678) con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) accoppiato con un sensore Sony STARVIS 2 (IMX662) con risoluzione 1080p (1920 x 1080 pixel), ed è capace di registrare a 60 frame al secondo così da offrire registrazioni fluide e ricche di dettagli.

I nuovi sensori con tecnologia STARVIS 2 offrono un miglioramento del 100% della qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione, del 90% sulla sensibilità alla luce, con un incremento delle dimensioni del sensore del 68%. 70mai Dash Cam 4K Omni definisce nuovi standard di qualità video, grazie alla tecnologia MaiColor Vivid+ Solution che migliora la luminosità e i dettagli delle immagini grazie a una sapiente elaborazione delle immagini, con algoritmi di compensazione che minimizzano i riflessi dovuti alla presenza del parabrezza, migliorando colori e definizione.

Anche in condizioni di scarsa luminosità, come di notte o in galleria, le immagini sono sempre ben definite, e il merito va alla tecnologia esclusiva 70mai Night Owl Vision, che riduce il rumore, elimina i riflessi e permette di registrare anche i dettagli più complessi, come le targhe delle auto più lontane. E con 70mai Lumi Vision, una novità assoluta per il mercato delle dashcam dedicata alla modalità parcheggio, la visibilità è garantita anche in quei parcheggi quasi completamente privi di illuminazione.

In particolare è una funzione che torna molto utile quando l’auto è parcheggiata, uno scenario sul quale 70mai ha investito parecchio. La nuova telecamera infatti permette di ricevere notifiche istantanee nel caso il veicolo venga urtato quando è parcheggiato, situazione non così rara, con un monitoraggio continuo (24 ore su 24). Potete visualizzare in tempo reale, attraverso la funzione Live Streaming, quello che succede attorno alla vostra auto e con Find My Car potete ritrovare il vostro veicolo anche se lo avete parcheggiato in una località molto trafficata. Track Live Route infine si rivela utile per sapere sempre dove si trova l’auto, soprattutto se la sta guidando qualcun altro e volete stare tranquilli.

Il sistema di sorveglianza durante il parcheggio si avvale dell’intelligenza artificiale (AI Motion Detection 2.0), con algoritmi evoluti e un doppio sensore a effetto Hall. La nuova dashcam aggiunge anche una nuova tecnologia di rilevamento delle collisioni a doppio canale e registrazione in modalità time-lapse per non perdersi nessun dettaglio di eventuali incidenti. È possibile ampliare le potenzialità del dispositivo con il kit IP04 che aggiunge la connettività 4G, così da poter sorvegliare l’auto anche quando non è vicino a casa o comunque distante da un hot-spot WiFi.

E a proposito di WiFi, 70mai Dash Cam 4K Omni dispone di connettività WiFi 6 a 5 GHz, per trasferire rapidamente i video verso il vostro computer. Tra le altre funzioni vale la pena segnalare la registrazione di emergenza bufferizzata, il controllo continuo della tensione della batteria e nuovi supercondensatori che permettono l’utilizzo della dashcam anche a temperature estreme. Potete interagire con il dispositivo attraverso i comandi vocali, anche in italiano, usare le emoji di MaiX AI Mate e salvare tutti i video su schede di memoria dalla capacità massima di 512 GB.

Prezzo e disponibilità

70mai Dash Cam 4K Omni è in vendita su Amazon a 399,99 euro nella configurazione singola e a 457,97 euro nella versione con telecamera posteriore, scheda di memoria da 256 GB e kit per la connessione cablata.

