Microsoft sta per staccare la spina a Skype per sostituirlo con Microsoft Teams: facendo fede all’annuncio ufficiale diffuso dal colosso di Redmond a fine febbraio, la dismissione definitiva avverrà il 5 maggio 2025.

Andiamo quindi a scoprire quali sono i prossimi passaggi per prepararci nel modo migliore al passaggio da Skype a Microsoft Teams.

Passaggio di testimone tra Skype e Microsoft Teams

La piattaforma di messaggistica, chiamate e videochiamate Skype è stata lanciata da Microsoft nel 2003 e, dieci anni dopo, ha ucciso Windows Live Messenger (nota all’inizio come MSN Messenger); dodici anni dopo, il 5 maggio 2025, il colosso di Redmond staccherà la spina a Skype, uscito fuori dai radar negli ultimi anni, in favore di Teams, sempre più piattaforma unica di Microsoft per tutto ciò che concerne messaggistica, chiamate, videochiamate e videoconferenze.

Microsoft ammette di avere preso questa decisione per “semplificare l’offerta” e “adattarsi più facilmente” alle esigenze dei consumatori, suggerendo che Teams offre le stesse funzionalità presenti in Skype e, addirittura, molte più funzionalità.

Durante la pandemia, Microsoft Teams è stata adottata da tantissime organizzazioni per coordinare lavoro e studio a distanza e, da allora, la piattaforma ha fatto registrare una continua crescita nei suoi numeri; al contempo, Skype era in preda a un inesorabile declino.

Come effettuare il passaggio da Skype a Microsoft Teams

A questo punto, gli utenti che utilizzano Skype potranno effettuare gratuitamente il passaggio a Microsoft Teams; la possibilità verrà implementata direttamente nell’app di Skype.

Accedendo a Teams con le credenziali dell’account Skype, le chat e i contatti appariranno automaticamente nell’app: in questo modo, Microsoft spera di rendere meno traumatico il passaggio, facendo trovare agli utenti ciò che avevano nella “vecchia esperienza” anche in quella nuova.

Il team di supporto ricorda che, in questa fase di transizione (che si concluderà il 5 maggio 2025), gli utenti Skype e Teams possono chattare e chiamarsi tra loro. Inoltre, le offerte a pagamento di Skype (credito e abbonamenti per le chiamate nazionali e internazionali) non saranno più attivabili dai nuovi utenti; i già uitenti potranno continuare a utilizzare le rimanenze fino alla scadenza del periodo di rinnovo.

Come verificare che i contatti Skype siano sincronizzati in Teams

Per verificare che su Microsoft Teams siano stati automaticamente importati i contatti dell’account Skype, vi basterà aprire l’applicazione, effettuare un clic sui tre pallini in alto a destra, selezionare “Impostazioni > Persone > Gestisci (sotto il Sincronizza contatti)”.

In caso positivo, nella sezione “Sincronizzazione già completata” troverete (tra le varie voci) anche la voce “Da Skype”; Microsoft offre la possibilità di rimuovere i contatti sincronizzati, nel caso in cui voleste “ricominciare da capo” o non mischiare Skype con Teams.

Come esportare manualmente i contatti da Skype

Nel caso in cui non vogliate passare a Teams ma a qualche client alternativo come piattaforma per le chiamate VoIP o per la messaggistica, è possibile effettuare il backup dei dati di Skype.

Per farlo, sarà sufficiente raggiungere il portale di Skype da browser Web (tramite questo link) e, dalla sezione “Il mio account”, scegliere “Esporta contatti (.csv)”. Questo file, di una tipologia abbastanza comune quando si parla del trasferimento dei contatti, potrà poi essere importato in un’altra piattaforma.

Come eseguire il backup di chat e contenuti multimediali di Skype

Per eseguire il backup delle chat e dei contenuti multimediali di Skype, dovrete raggiungere dal vostro browser Web un altro portale dedicato (tramite questo link) che ricorda come i dati saranno disponibili fino a gennaio 2026 per l’esportazione o l’eliminazione (dopo tale data verranno eliminati automaticamente).

Da questa pagina, è possibile scegliere tra “Conversazioni”, “File” o entrambe le voci; il pulsante “Invia richiesta” farà sì che la piattaforma inizi a preparare il file scaricabile; la pagina verrà quindi aggiornata per mostrare lo stato della richiesta e, una volta che il file sarà pronto (l’operazione richiede alcuni minuti), verrà arricchita con il link per procedere al download.

Ci congediamo con le parole di Microsoft che “ringrazia” Skyper per il lavoro svolto e rassicura gli utenti su ciò che avverrà dopo il passaggio a Microsoft Teams: