Si chiama ID.EVERY1, partirà da circa 20.000 euro e arriverà sul mercato nel 2027: come promesso nel mese di febbraio, quando l’aveva anticipata tramite un teaser, Volkswagen ha presentato la concept-car di quella che si configura come un’auto elettrica cittadina dal prezzo super competitivo.

La concept-car di questa elettrica democratica, che al lancio effettivo potrebbe chiamarsi più semplicemente ID.1, riprende al 100% le linee che il costruttore tedesco aveva lasciato intravedere nel teaser diffuso a febbraio. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Volkswagen ID.EVERY1: svelata la concept-car

Come anticipato in apertura, Volkswagen ha recentemente svelato ID.EVERY1, la concept-car (funzionante) di quella che verrà lanciata come vettura di serie con il nome Volskwagen ID.1 nel 2027.

Il design mostrato dalla casa di Wolfsburg è pressoché definitivo mentre per tutto ciò che riguarda la parte interna dobbiamo affidarci a render e spiegazioni fornite dalla stessa Volkswagen, che ha fornito indicazioni anche legate al powertrain elettrico che spingerà la vettura.

Con la concept car ID. EVERY1, il marchio Volkswagen presenta il suo modello elettrico entry-level nel marzo 2025 a circa 20.000 euro. La concept car è caratterizzata da un design sportivo, interni versatili e funzionalità digitali. Inoltre, una nuova e potente architettura software dovrebbe consentire aggiornamenti e upgrade per tutta la durata del veicolo. La versione di produzione della piccola auto elettrica sarà lanciata in Europa a partire dal 2027. Il nuovo modello è considerato un passo decisivo per rendere attraente la “mobilità elettrica per tutti”.

Specifiche tecniche dichiarate

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, la Volkswagen ID.EVERY1 presenta una carrozzeria a cinque porte, è lunga 3,88 metri (con un passo di 2,54 metri), larga 1,82 metri e alta 1,49 metri. Per contestualizzare, dimensionalmente si colloca in mezzo tra la Up! (3,6 metri) e la Polo (4,07 metri). Nonostante le dimensioni contenute, metterà a disposizione un bagagliaio da 305 litri.

La vettura, realizzata su piattaforma MEB con trazione anteriore (aspetto che aiuta a contenere i costi perché tutto è spostato in avanti), potrà contare su un powertrain elettrico da 70 kW (95 cv), con velocità di punta limitata a 130 km/h, e su una batteria (della quale non abbiamo informazioni circa la capacità) in grado di garantire un’autonomia maggiore ai 250 km nel ciclo WLTP.

Design degli esterni

Come anticipato, la concept-car Volkswagen ID.EVERY1 riprende le linee svelate dal teaser del mese scorso e punta su linee molto simpatiche e moderne che riprendono concetti già espressi dalla casa di Wolfsburg (ad esempio il montante “C” che richiama la Golf).

All’anteriore domina un grosso fascione, già visto su altri modelli del gruppo Volkswagen. Troviamo i gruppi ottici (fari/luci diurne) a LED, caratterizzati da un disegno abbastanza apprezzabile, e “collegati” tra loro da una mascherina che ospita il logo della casa madre.

Al posteriore spiccano i gruppi ottici a LED (che riprendono il design dei fari anteriori), il logo Volkswagen retroilluminato (in rosso) e linee pulite. I cerchi di questa show car sono da 19 pollici (ma immaginiamo che possano essere proposte meno generose nella versione definitiva) e hanno l’obiettivo di donare “stabilità” al veicolo: questo aspetto viene sottolineato anche dagli importanti passa-ruota che rendono più “muscolosa” l’auto.

Le porte (cinque) prevedono le maniglie a scomparsa: probabilmente questo dettaglio sarà esclusivo degli allestimenti più premium. In generale, di taglio, la ID.EVERY1 sembra molto filante, grazie anche a un incavo presente nella parte bassa che corre da ruota a ruota.

Design degli interni

Entriamo in un ambito che, rispetto agli esterni, è ancora in fase di definizione. Il concept degli interni è caratterizzato da superfici piacevoli al tatto, rifinite con colori caldi e amichevoli che contrasteranno con gli elementi chiari (come i sedili). La maggior parte dei materiali usati per gli interni proverrà da plastiche riciclate.

Il volante a due razze, tagliato nella parte superiore e in quella inferiore, offrirà un sacco di pulsanti rapidi; dietro al volante sono presenti due attuatori, uno per gli indicatori di direzione e i tergicristalli, l’altro per la selezione della modalità di guida.

La plancia prevede un piccolo display orizzontale, davanti al conducente, per la strumentazione e un gigante display per il sistema di infotainment che, come di consueto su un’auto elettrica, costituirà il vero centro di controllo per tutte le funzionalità (clima incluso).

L’abitacolo sarà molto spazioso: secondo quanto dichiarato da Volkswagen, la ID.EVERY1 offre un’abitabilità paragonabile (o addirittura superiore) rispetto alla Polo. Possiamo anche notare la presenza di un sacco di tasche/scompartimenti per collocare oggetti.

Volkswagen ID.EVERY1 partirà da circa 20.000 euro ma forse è in ritardo

Volkswagen vuole rafforzare la propria competitività ed espandere la gamma di modelli in essere con nuove soluzioni oculate: ID.EVERY1 è una di quelle; la casa di Wolfsburg fa sapere che nell’autunno del 2025 verrà presentata un’ulteriore anteprima dell’auto.

Il prezzo di partenza della futura ID.1 di serie sarà di circa 20.000 euro, leggermente più basso rispetto a quello che dovrebbe avere la ID.2 (anche lei ancora attesa e momentaneamente nota come ID.2all), ovvero circa 25.000 euro; l’auto dovrà far fronte a una folta concorrenza che, recentemente, si è arricchita con la nuova Fiat Grande Panda.

Oltre a queste due vetture, Volkswagen ha in programma di lanciare altri sette nuovi modelli entro il 2027, continuando a puntare forte sull’elettrico anche in un contesto storico/geopolitico caratterizzato da tantissime retro con grattata che stanno allontanando, passo dopo passo, la scadenza del 2035 nell’Unione Europea. Solo il tempo ci dirà se questa scelta pagherà o se l’elettrica democratica si rivelerà un progetto portato avanti con qualche anno di ritardo.