ASUS ha presentato gli AirVision M1, i nuovi smart glasses in grado di garantire un display virtuale fino a 100”, utilizzabili in maniera versatile per il lavoro e per il tempo libero: lo spazio può infatti gestire fino a otto schermate simultanee in modo innovativo, consentendo all’utente di avere sempre sotto controllo tutto ciò che gli occorre per la produttività o il relax.

Da annunci della stessa compagnia, la finalità degli AirVision M1 è proprio quella di poter essere fruiti per un utilizzo ibrido che possa facilmente adattarsi ai contesti più diversi, strizzando però l’occhio al comparto della produttività: chi viaggia e ha necessità di riservarsi un ambiente di lavoro flessibile e personalizzabile può infatti usare gli occhiali smart per disporre di una workstation virtuale multi-monitor che visualizza più finestre contemporaneamente, semplificando le attività. È ad esempio possibile partecipare a una video chiamata e, contemporaneamente, navigare su diverse applicazioni e documenti.

Naturalmente, gli AirVision M1 possono dare il meglio di sé anche nel gaming, fornendo un’esperienza molto più coinvolgente rispetto a quella di un tradizionale display. La disponibilità di un ampio schermo virtuale di alta qualità, con riduzione della latenza favorita dalla connessione cablata USB-C, rende gli occhiali smart una soluzione molto interessante per chi vuole giocare in modo più immersivo senza dover ricorrere a un monitor aggiuntivo.

Le caratteristiche tecniche degli ASUS AirVision M1

Gli ASUS AirVision M1 sono dotati di un pannello Micro OLED con risoluzione pari a 1920×1080 pixel per occhio e refresh rate di 72 Hz. La luminosità del display raggiunge i 1100 nit, permettendo così alla qualità dell’immagine di potersi mantenere sostenuta anche in ambienti ben illuminati.

Lo spazio è coperto al 95%, assicurando in tal modo un’ottima immersività. Il campo visivo (FOV) è di 38 gradi, mentre la densità di 58 pixel per grado (PPD) mantiene una riproduzione soddisfacente di ogni contenuto. La trasparenza delle lenti è del 60%, permettendo così a chi le indossa di rimanere sempre consapevole di ciò che avviene nell’ambiente circostante senza doverle rimuovere. Sono però disponibili anche delle lenti oscuranti magnetiche applicabili sopra quelle semi trasparenti, al fine di ottenere un’esperienza più immersiva senza distrazioni esterne.

Il peso del prodotto è pari a soli 87 grammi, rendendo così i nuovi occhiali smart di ASUS comodi da indossare anche per lunghi periodi di tempo. Il telaio è inoltre compatibile con le lenti da prescrizione, potendo essere usato anche dalle persone che hanno difetti visivi.

Ricordiamo infine che il dispositivo è certificato TÜV Rheinland, presenta un sensore di prossimità che spegne automaticamente lo schermo se gli occhiali non sono indossati e che dispone di un sistema audio con altoparlanti direzionali e microfono con cancellazione del rumore.

Un’esperienza personalizzabile

Al fine di migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente, ASUS ha messo a disposizione una serie di interessanti funzionalità:

l’app AirVision per Windows consente di modificare dimensione e posizionamento del display virtuale, distanza interpupillare e blocco dello schermo (per mantenere la posizione delle finestre anche in caso di movimento della testa)

la modalità Office, ottimizzata per favorire la lettura dei testi e dei documenti

la modalità Cinema, pensata per chi vuole fruire dei contenuti multimediali

la modalità Gaming, che migliora la reattività e il contrasto delle immagini, adattandole al contesto video ludico

la modalità Standard, che rappresenta una soluzione di equilibrio per l’uso quotidiano

la modalità Low Blue Light, progettata per poter ridurre l’affaticamento oculare mediante un contenimento delle emissioni di luce blu.

In ogni caso, le modalità sono compatibili con il supporto ai controlli gestuali che permette di regolare alcune impostazioni senza dover interagire fisicamente con i comandi (ad esempio, per cambiare la modalità di visualizzazione). È incluso anche il supporto alla modalità 3D stereoscopica e alla tecnologia 3DoF Tracking, grazie alla quale gli occhiali migliorano l’immersività nelle applicazioni compatibili.

Il prezzo e la disponibilità in Italia

Gli ASUS AirVision M1 sono già in vendita al prezzo di 699 euro. Per maggiori informazioni sulla disponibilità è possibile consultare il sito ufficiale.