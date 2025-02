Il team di Meta ha annunciato le date di due suoi importanti appuntamenti: stiamo parlando di LlamaCon e di Meta Connect 2025.

Il colosso dei social network ci ha tenuto a ricordare che lo scorso anno è stato ricco di eventi e sono stati lanciati importanti prodotti, come Meta Horizon OS e Meta Quest 3S ed è stata estesa la disponibilità di Meta AI e il 2025 non dovrebbe essere da meno.

Ebbene, i primi due eventi di quest’anno che Meta attende con impazienza si svolgeranno ad aprile e a settembre.

Svelate le date di LlamaCon e di Meta Connect 2025

Iniziando da LlamaCon, si tratta del primo evento di una serie che il colosso statunitense si augura possa essere molto lunga, reso necessario dalla crescita dei modelli e degli strumenti open source Llama.

L’appuntamento è fissato per il 29 aprile 2025: si tratterà di una conferenza dedicata agli sviluppatori, durante la quale saranno condivise con loro le ultime novità di Meta relative agli sviluppi nel settore dell’intelligenza artificiale open source.

Un evento più grande e importante sarà Meta Connect 2025, che si svolgerà tra il 17 e il 18 settembre e che sarà dedicato agli sviluppatori nei settori della realtà virtuale e della realtà mista, ai creatori di contenuti, agli esperti di Metaverso e agli appassionati di occhiali smart.

Così com’è avvenuto negli anni passati, il colosso statunitense sfrutterà Meta Connect 2025 per svelare le ultime novità e i miglioramenti di Meta Horizon e la tecnologia del futuro e per fornire agli sviluppatori XR gli strumenti di cui hanno bisogno per contribuire a creare le esperienze di prossima generazione.

In sostanza, si preannuncia un anno ricco di novità per Meta.