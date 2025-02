Anche oggi, martedì 18 febbraio, il gruppo di hacker russi NoName057(16) ha attaccato alcuni siti italiani, tra cui quelli dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e altri ministeri. Anche stavolta non ci sono state conseguenze significative, a parte qualche difficoltà ad accedere ai relativi portali web a causa del sovraccarico di richieste generato da questo tipo di attacchi hacker, noti come DDoS.

Un attacco DDoS (Distributed Denial of Service in sigla) inonda di traffico Internet i siti vittima generando una grande richiesta di accessi contemporanea tentando così di saturare il sistema e di bloccare il normale traffico dei server, rendendoli di conseguenza inaccessibili e quindi inutilizzabili. Si tratta di un tipo di attacco informatico molto comune ma che, in genere, non crea particolari disagi.

È stato utilizzato anche oggi da NoName057(16), gruppo russo di hacker non ufficialmente collegato al governo russo, che tuttavia ultimamente risulta abbia utilizzato più volte queste offensive con obiettivi di vario tipo. Stavolta, la causa scatenante pare siano state le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che, lo scorso 5 febbraio, aveva paragonato l’invasione russa dell’Ucraina alle guerre in Europa della Germania nazista (Terzo Reich).

Dunque, una ritorsione, principalmente un’azione dimostrativa e di propaganda che segue gli attacchi informatici di ieri e che ha preso di mira oggi altri siti italiani. Secondo Il Corriere della Sera, sarebbero una ventina quelli colpiti, fra cui quello della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e di alcuni ministeri come quello delle Imprese e del Made in Italy, dell’ Economia e delle Finanze e degli Esteri.

Nel momento di pubblicazione di questo articolo, risultano inaccessibili il sito della Guardia di Finanza e quello del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’ACN, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e la Polizia Postale sono tuttavia al lavoro per gestire la situazione e mitigare gli effetti degli attacchi.