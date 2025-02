Chi è alla ricerca di un buon notebook economico farebbe bene a prendere in considerazione il Dell Inspiron 15 in offerta su Amazon in queste ore. Costa meno di 500 euro, ha uno schermo da 15,6″ Full HD con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un buon processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, 16 GB di RAM e un’unità SSD da 512 GB, caratteristiche che lo rendono un buon prodotto da tenere in considerazione.

Amazon sconta Dell Inspiron 15, mai così economico

Innanzitutto, una breve panoramica del prodotto. Dell Inspiron 15 (modello 3520) è un notebook di fascia medio-bassa dotato di uno schermo WVA da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), frequenza di aggiornamento di 120 Hz e luminosità massima di 250 nit.

Come anticipato, sotto la scocca c’è un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, nello specifico un i5-1235U con CPU a 10 core, affiancato da una scheda grafica integrata Intel UHD. Questione memorie, troviamo un’unità SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB e 16 GB di RAM DDR4 su due slot, da 2666 MHz.

Per il resto, questo notebook di Dell può contare su Windows 11, una tastiera con tastierino numerico, il supporto al Bluetooth e al Wi-Fi 6 e una buona dotazione di porte così composta: un lettore di schede SD, una USB 2.0, un jack per le cuffie da 3,5 mm, una HDMI 1.4 e due USB 3.2 Type-A Gen 1.

Grazie all’offerta di Amazon, è possibile acquistare Dell Inspiron 15 3520 così configurato a 449 euro, il prezzo più basso mai proposto dallo store, parecchio inferiore anche al prezzo più basso degli ultimi giorni, pari a 569 euro. Come al solito, vi ricordiamo che questi sconti di Amazon sono soggetti a variazioni, che spesso si verificano nel giro di poche ore dalla pubblicazione dell’articolo, per inciso. Ergo, se vi interessa non pensateci troppo.

