Un incontro di alto livello quello tenutosi venerdì alla Casa Bianca tra Jensen Huang, CEO e co-fondatore di NVIDIA, e il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il vertice, confermato da Reuters, ha toccato diversi temi cruciali per il settore tecnologico americano, dalle politiche sull’intelligenza artificiale ai controlli sulle esportazioni di hardware avanzato.

Jensen Huang incontra Donald Trump: summit sulla politica dell’IA e il futuro dei semiconduttori

Ma perché tanto clamore per questo incontro? La risposta è semplice: NVIDIA è diventata una delle aziende più influenti al mondo grazie al boom dell’IA, e le sue GPU sono praticamente oro colato per chiunque voglia sviluppare sistemi di intelligenza artificiale. Pensate che persino OpenAI e Meta fanno la fila per accaparrarsi questi preziosi chip.

Il nodo della questione ruota attorno a tre punti chiave: la politica americana sull’IA (che Trump ha già iniziato a rivoluzionare dopo Biden), i controlli sulle esportazioni verso la Cina (tema scottante che vale miliardi di dollari) e la crescente minaccia di DeepSeek, l’ultima “sorpresa” made in China che sta facendo sudare freddo Silicon Valley.

La situazione è più delicata di quanto sembri. Da una parte c’è NVIDIA che vorrebbe continuare a vendere i suoi chip in Cina: parliamo di un mercato che vale la bellezza di 10 miliardi di dollari solo per il modello H20 HGX. Dall’altra c’è il governo USA che, preoccupato per la sicurezza nazionale, ha imposto restrizioni ferree: solo gli Stati Uniti e 18 paesi alleati possono ricevere liberamente le GPU più potenti per l’IA.

E qui arriva il bello: anche alleati storici come alcuni paesi europei devono passare attraverso controlli stringenti, mentre per Cina e Russia è praticamente impossibile mettere le mani sui chip più avanzati. Una situazione che sta creando non pochi grattacapi a Jensen Huang e al suo team.

Ma c’è di più. Durante l’incontro si è parlato anche della dipendenza di NVIDIA da TSMC per la produzione dei chip. Trump, fedele al suo ormai celebre motto “America First”, spinge per portare la produzione negli Stati Uniti. Più facile a dirsi che a farsi: costruire fabbriche all’avanguardia richiede anni e investimenti astronomici. Al momento solo Intel ha una produzione di punta in USA con la sua tecnologia 18A, ma non è chiaro se possa bastare per tutti.

“Non posso anticipare cosa succederà“, ha dichiarato Donald Trump con il suo solito stile criptico, aggiungendo solo che “è stato un buon incontro”. Più diplomatico il commento di NVIDIA, che attraverso un portavoce ha sottolineato l’importanza di mantenere la leadership tecnologica americana.

Intanto il mercato non sta certo a guardare: i rivenditori fanno fatica a gestire la domanda delle nuove GPU (si parla di attese fino a 16 settimane per una RTX 5090) e la competizione nell’IA si fa sempre più agguerrita. DeepSeek, l’ultimo arrivato dalla Cina, (che di recente è stato bloccato in Italia dal Garante della privacy) sta dimostrando che anche il dominio di NVIDIA non è più così scontato.

La sensazione è che questo incontro sia solo l’inizio di una nuova era per l’IA e i semiconduttori. Trump ha già dimostrato di voler cambiare rotta rispetto a Biden in tema di intelligenza artificiale. Resta da vedere se e come modificherà le regole del gioco per le esportazioni, cercando di bilanciare gli interessi delle aziende americane con le preoccupazioni per la sicurezza nazionale.

Una cosa è certa: il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per il futuro della tecnologia e dell’intelligenza artificiale. Continueremo a tenervi aggiornati su ogni sviluppo di questa intricata partita che si gioca tra Washington, Silicon Valley e il resto del mondo.