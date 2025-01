Nel momento in cui si va ad acquistare un nuovo smartphone, la capacità della memoria di archiviazione è uno degli elementi più importanti da valutare, in quanto nessuno vuole poi doversi trovare a decidere a quali applicazioni e foto rinmunciare per carenza di spazio sul telefono.

Tuttavia, con la crescente diffusione dei servizi cloud, la capacità di archiviazione è diventata meno limitante e ciò sembra avere una notevole influenza anche sui modelli di iPhone che le persone decidono di acquistare.

Meno memoria per gli utenti iPhone

Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ha pubblicato un interessante report dal quale emerge che vanno diminuendo gli utenti che decidono di acquistare i modelli di iPhone dotati del maggiore quantitativo di memoria disponibile.

Secondo questo studio, il 48% delle persone che hanno acquistato la serie iPhone 15 nel 2023 ha scelto di effettuare l’upgrade dallo storage di base mentre nel 2024 soltanto il 44% di coloro che hanno acquistato iPhone 16 Pro o Pro Max ha deciso di effettuare l’upgrade per quanto riguarda la memoria e il calo è ancora maggiore per coloro che hanno acquistato iPhone 16 o iPhone 16 Plus (42%).

A dire dello staff di CIRP, uno dei principali motivi di questo cambiamento sarebbe rappresentato dalla presa di coscienza da parte di tante persone che oramai è sufficiente il livello base di storage (che peraltro è cresciuto più velocemente delle esigenze degli utenti).

E dato che sono sempre più disponibili connessioni cellulari e Wi-Fi ad alta velocità, aumentano in modo considerevole rispetto a prima gli utenti che sono disposti a fare affidamento sullo streaming e sullo storage sul cloud.

Un po’ diverso è il discorso per gli utenti che acquistano un iPhone meno costoso (SE, 13 e 14), che nel 2024 hanno fatto registrare un aumento del 10% per quanto riguarda la quota di chi ha deciso di optare per uno storage maggiore e ciò potrebbe dipendere dal fatto che forse hanno sperimentato più di recente cosa significa avere a che fare con limitazioni dello spazio di archiviazione oppure dal prezzo più basso di tali device, che consente quindi di investire una piccola somma per avere più memoria.