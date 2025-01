Revolut segna un nuovo traguardo in Italia, superando i 3 milioni di clienti e puntando a raggiungere i 4 milioni entro la fine del 2025. Per celebrare questo risultato e consolidare la sua presenza nel mercato, la banca digitale lancia il conto deposito senza vincoli, un prodotto di risparmio innovativo che offre fino al 3% di interessi annui, con la flessibilità di poter prelevare i fondi in qualsiasi momento.

Conto deposito senza vincoli: caratteristiche e vantaggi

Il nuovo conto deposito senza vincoli di Revolut è pensato per chi desidera far crescere i propri risparmi senza restrizioni. A differenza di altre soluzioni, questo conto offre un pagamento quotidiano degli interessi, permettendo agli utenti di vedere il proprio capitale crescere giorno dopo giorno.

Ecco le principali caratteristiche del conto:

Interessi fino al 3% annuo , pagati ogni giorno (solo per nuovi clienti).

, pagati ogni giorno (solo per nuovi clienti). Tassi di interesse variabili in base al piano sottoscritto: 2,00% per i piani Standard e Plus . 2,25% per il piano Premium . 2,50% per il piano Metal . 3,00% per il piano Ultra .

in base al piano sottoscritto: Accesso immediato ai fondi , senza vincoli o periodi di attesa per i prelievi.

, senza vincoli o periodi di attesa per i prelievi. Nessun deposito minimo richiesto , con un saldo massimo remunerato fino a 100.000 euro .

, con un saldo massimo remunerato fino a . Possibilità di aggiornare il piano per ottenere un tasso di interesse più alto.

Questa offerta sarà inizialmente disponibile per i nuovi clienti che apriranno un conto Revolut tra il 27 gennaio e il 31 marzo 2025. Per loro, il tasso massimo del 3% sarà garantito fino al 31 maggio 2025, indipendentemente dal piano scelto.

Per i clienti già esistenti, il conto sarà accessibile nelle prossime settimane, previa migrazione dell’IBAN lituano a un IBAN italiano, operazione che sarà gestita tramite una lista d’attesa.

Come attivare il conto deposito senza vincoli Revolut

L’attivazione è semplice e può essere completata direttamente dall’app Revolut seguendo questi passaggi:

Assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app. Accedere alla sezione “Conti” e selezionare “Aggiungi nuovo”. Scorrere fino alla voce “Risparmi e fondi” e scegliere il Conto Deposito senza Vincoli.

L’espansione di Revolut in Italia: obiettivo 4 milioni di clienti

Il lancio di questo nuovo conto rientra in una strategia di crescita più ampia, con cui Revolut punta a rafforzare la sua posizione nel mercato italiano. Ignacio Zunzunegui, Responsabile Growth per il Sud Europa, ha commentato:

“Con il Conto Deposito senza Vincoli, stiamo ampliando il nostro portafoglio prodotti per offrire soluzioni che aiutino i clienti a gestire il denaro in modo semplice, intuitivo e sicuro. Questo prodotto non solo offre rendimenti competitivi, ma garantisce anche massima flessibilità e accessibilità ai fondi. In Spagna, dove il prodotto è stato lanciato di recente, ha già riscosso grande successo, con oltre un miliardo di euro depositati in meno di due mesi.”

Anche Albert Codorniu, General Manager dei Prodotti di Risparmio di Revolut, ha sottolineato l’importanza di questa nuova offerta:

“Il Conto Deposito senza Vincoli rappresenta un passo importante nella nostra missione di semplificare e migliorare la gestione dei risparmi dei clienti. Pagamenti di interessi giornalieri e accesso immediato ai fondi rendono questa soluzione ideale per chi cerca un conto flessibile e sicuro.”

Oltre a questa nuova offerta di risparmio, Revolut ha recentemente introdotto gli IBAN italiani e i prestiti personali, segnando un’ulteriore evoluzione verso un modello bancario più completo e competitivo.