Meta ha annunciato che sta lanciando un test limitato di annunci in Threads con un numero limitato di inserzionisti “per aiutare le persone ad approfondire i legami con le aziende che amano”.

Gli annunci appariranno tra i post del feed, niente di più facile e conveniente per Meta che in questo modo monetizzerà a dovere il social.

D’altronde la stessa società afferma che la community di Threads ora conta oltre 300 milioni di attivi mensili e sta anche notando che tre persone su quattro seguono almeno un’azienda sul social.

Meta inizia a testare gli annunci su Threads in USA e Giappone

L’azienda di Mark Zuckerberg spiega che per offrire annunci pertinenti (ovvero efficaci) Meta utilizzerà l’attività dell’utente su Threads e Instagram, come i post con cui interagiscono, il loro indirizzo email e la loro attività al di fuori delle tecnologie Meta.

Tuttavia nel comunicato si legge che Threads offrirà anche modi per personalizzare gli annunci mostrati tramite l’account center, con opzioni per saltarli, nasconderli e segnalarli dall’interno del feed.

D’antro canto le aziende saranno in grado di estendere le loro campagne pubblicitarie Meta esistenti a Threads, senza la necessità di creatività su misura o risorse aggiuntive, semplicemente selezionando una casella in Ads Manager. Ecco un esempio.

Meta fa sapere che il test avverrà con un alcuni marchi per gli utenti Threads negli Stati Uniti e in Giappone, ma non specifica quando gli annunci verranno lanciati negli altri paesi.