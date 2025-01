La nuova gamma Samsung Galaxy Book5, annunciata a inizio 2025, arriva in Italia ed è subito protagonista di una promo lancio davvero molto interessante, con un taglio netto rispetto al prezzo consigliato. Ci sono diverse varianti da considerare: la nuova gamma Galaxy Book 5, infatti, comprende il modello “entry level” Book 5 360 (in futuro, probabilmente, arriverà anche il Book 5 standard) oltre ai Book 5Pro, disponibile nelle versioni da 14 e 16 pollici, e Book 5Pro 360.

Tutta la gamma di notebook Samsung può sfruttare i processori Intel Core Ultra di seconda generazione e, in particolare, i modelli Ultra 5 226V e Ultra 7 256V. Si tratta di chip ad alta efficienza ma in grado anche di offrire ottime prestazioni, con un netto salto di qualità rispetto alla precedente generazione dei Galaxy Book 4. La presenza di questi chip rende i nuovi notebook dei Copilot+ PC. Ad arricchire il comparto tecnico c’è un display AMOLED, proposto in versione touch (in abbinamento alla S-Pen) sui modelli 360.

Per il debutto sul mercato italiano, il Samsung Shop ha predisposto una promo lancio molto interessante, con uno sconto aggiuntivo al carrello. La promo in questione garantisce 400 euro di sconto su tutta la gamma che parte da 1.199 euro, grazie al taglio di prezzo per chi effettua l’acquisto al lancio. I nuovi Galaxy Book 5 sono disponibili, in preordine, anche su Amazon. Anche in questo caso c’è una promo lancio da tenere d’occhio, con 200 euro di sconto al check-out (senza codici) e un risparmio extra di 300 euro scegliendo di pagare con American Express, per un risparmio massimo di 500 euro.

Vediamo i dettagli completi in merito alla promozione dedicata alla nuova generazione di Galaxy Book.

Samsung Galaxy Book5: le varianti disponibili e la promo lancio

Come detto in apertura, ci sono due promo da considerare. La prima è quella del Samsung Shop e quella di Amazon. Di seguito, andremo a vedere entrambe le opzioni disponibili. Le offerte in questione sono valide solo per il periodo di lancio e, quindi, è necessario muoversi rapidamente per poter assicurarsi un nuovo Galaxy Book a prezzo ridotto.

Samsung Shop

Sul Samsung Shop è possibile utilizzare il codice sconto GALAXY4U, da aggiungere al momento del pagamento, nell’apposito campo dedicato ai coupon che, come da tradizione, offrono un risparmio aggiuntivo per gli utenti che scelgono lo store ufficiale di Samsung per completare gli acquisti.

Con questo codice, in particolare, è possibile ottenere 200 euro di extra sconto, per tutti i modelli, che si sommano ai 200 euro di sconto già disponibili senza codice. In sostanza, tutta la gamma viene proposta con 400 euro di sconto rispetto al listino. Questa promo rende l’acquisto decisamente più vantaggioso. Di seguito riportiamo varianti e prezzi:

Ci sono anche altre varianti ma il codice GALAXY4U è valido solo per queste (potete comunque provare a utilizzare il codice per altre versioni che potrebbero rientrare nella promo nei prossimi giorni). Ricordiamo che tramite il Samsung Shop è possibile pagare a rate, scegliendo tra varie opzioni. C’è l’acquisto in 3 rate mensili con PayPal, in 12 rate mensili in PagoDIL e c’è anche il finanziamento a tasso zero Findomestic, con possibilità di estendere le rate fino a 40 mesi. Da segnalare anche la possibilità di ottenere un 5% di extra sconto, su tutte le varianti, se si sceglie di pagare con Samsung Pay. La consegna è gratuita.

Nell’immagine qui di sotto potete verificare dove inserire il codice sconto al momento del check-out:

Amazon

Passiamo ora alla promo lanciata da Amazon. Il meccanismo è molto simile a quello visto per chi effettua l’acquisto sul Samsung Samsung. Le varianti disponibili, però, cambiano. Per tutta la gamma in promo ci sono 200 euro di sconto al check-out, senza dover inserire alcun codice aggiuntivo per ottenere la riduzione di prezzo. Se si sceglie di pagare con una carta American Express, che dovrà essere registrata nel proprio account, si può ottenere uno sconto extra di 300 euro, rendendo la promo ancora più conveniente.

Questi sono i modelli disponibili:

I prezzi indicati sono da scontare di 300 euro pagando con una carta American Express. In questo modo è possibile ottenere uno sconto fino a 500 euro sui nuovi notebook. La gamma è venduta e spedita da Amazon. Stando a quanto riporta in questo momento Amazon, la data di uscita ufficiale è fissata per il 4 di febbraio. Per alcuni modelli, però, i tempi di consegna sono leggermente più lunghi per via delle alte richieste. È consigliabile effettuare rapidamente l’acquisto.